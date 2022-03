Sobald es wärmer wird, sind Zecken aktiv

Sobald es wärmer wird, sind die Zecken wieder aktiv. Beim Blutsaugen können sie verschiedene Erreger wie FSME-Viren oder Borreliose-Bakterien übertragen.

Main-Tauber-Kreis. Der Main-Tauber-Kreis ist laut Robert-Koch-Institut Risiko-Gebiet für Erkrankungen, die beim Blutsaugen von Zecken übertragen werden können. Hier wurden 2019 bei den AOK-Versicherten 501 Borreliose-Infektionen gemeldet, 2020 waren es 576. In Baden-Württemberg stiegen die Borreliose-Behandlungen bei den AOK-Versicherten von 16 189 im Jahr 2019 auf 17 843 im Jahr 2020. Von 2016 bis 2020 erhöhten sich die Borreliose-Diagnosen landesweit pro Jahr im Durchschnitt um 1,9 Prozent.

Gefährliche Infektion

Bei Aktivitäten im Freien sollte man sich vor Zeckenbissen schützen. Für Risikogebiete wie den Main-Tauber-Kreis empfiehlt die Stiko eine FSME-Impfung. © AOK

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird durch Viren ausgelöst, die zu einer Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute führen können, die teilweise tödlich verläuft. 2020 wurden in Baden-Württemberg 764 AOK-Versicherte wegen der gefährlichen Infektion behandelt. Gegen FSME ist eine Impfung möglich. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt die FSME-Impfung für Einwohner und Besucher des Main-Tauber-Kreises, die durch Freizeitaktivitäten im Grünen ein Zeckenstichrisiko haben sowie Personen, die beruflich durch FSME gefährdet sind, etwa Forstarbeiter.

Die FSME-Viren befinden sich in den Speicheldrüsen der Zecken. Durch den Stich können sie rasch in die Blutbahn des Wirtes gelangen. Anders die Borrelien: Sie befinden sich im Darm der Tiere, so dass die Erreger erst bei längerem Saugen – in der Regel nach circa zwölf Stunden – übertragen werden. Wird die Zecke rasch entfernt, ist das Übertragungsrisiko der Borreliose-Bakterien sehr gering. Schätzungsweise fünf bis 35 Prozent der Zecken sind mit diesen Erregern infiziert und sie können überall auftreten. AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein: „Die Infektion mit Lyme-Borreliose kann Gelenkentzündungen, Arthritis oder Herzrhythmusstörungen verursachen.“

Die Erkrankung könne, so die AOK-Expertin, mit Antibiotika wirkungsvoll therapiert werden. Problematisch sei allerdings, dass sie oft erst Monate nach der Infektion erkannt werde. Ohne Behandlung könne es zu Lähmungserscheinungen, Nervenentzündungen oder Schwellungen der Gelenke kommen. Da gegen Borreliose keine Impfung möglich ist, sollten Zeckenstiche nach Möglichkeit vermieden werden.

Bei Spaziergängen sollte man möglichst auf festen Wegen bleiben und Unterholz, hohes Gras sowie Hautkontakt zu bodennahen Pflanzen meiden. Auf heller Kleidung, die den Körper weitestgehend bedeckt, lassen sich die Spinnentiere leichter auffinden. Es gibt auch synthetische oder natürliche Stoffe, die durch ihren Geruch Zecken fernhalten. Diese sogenannten Repellentien sind in Drogeriemärkten und Apotheken frei erhältlich. Sie werden auf die Haut aufgetragen und können für einen kurzen Zeitraum von einigen Stunden einen gewissen Schutz bieten.

Bei Symptomen: Arzt aufsuchen

Wer nach einem Zeckenbiss Krankheitszeichen wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen oder Abgeschlagenheit zeigt, sollte einen Arzt aufsuchen. Charakteristisch für eine Borrelien-Infektion ist in etwa 90 Prozent der Fälle die sogenannte Wanderröte, eine sich ringförmig ausbreitende Rötung mit blassem Mittelfeld, die an der Einstichstelle, aber auch an anderen Körperstellen auftreten kann.

