Pistengaudi Fehlanzeige: In der aktuellen Skisaison fehlt der Schnee für ausgiebige Abfahrten. Wie gehen die Skiclubs in der Region mit dieser Problematik um, wollten die FN in einer Umfrage wissen.

Main-Tauber-Kreis. Grüne Abhänge, durch die sich ein schmales weißes Band zieht, Pisten, die nur für wenige Meter Berite mit Kunstschnee erschaffen wurden: Beim Blick in die Wintersportorte

