Sieben Prozent mehr Bußgeldverfahren

Die Schwarzarbeitsbekämpfungseinheiten des Hauptzollamts Heilbronn führten im Jahr 2021 692 Arbeitgeberkontrollen durch. Während die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren sank, kletterte die Zahl der Bußgeldverfahren um sieben Prozent.

Heilbronn/Main-tauber-Kreis. Illegal ist unsozial“ - Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung schädigen nicht nur das Gemeinwesen, wenn beispielsweise Sozialabgaben vorenthalten oder verkürzt werden, sie sind auch Gift für einen fairen Wettbewerb und bedrohen Beschäftigte in ihrer wirtschaftlichen Existenz, wenn sie nicht nach geltenden gesetzlichen Mindeststandards entlohnt werden.

„Vor allen Dingen aus diesen Gründen versuchen wir mit unseren regelmäßigen und risikoorientierten Prüfungen und, wenn wir durch die Justiz beauftragt werden, auch mit strafprozessualen Maßnahmen, für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen“, so Oberregierungsrat Thomas Wahl, Sachgebietsleiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Heilbronn.

Im zurückliegenden Jahr 2021, das noch stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war, führten die Schwarzarbeitsbekämpfungseinheiten in Heilbronn und Tauberbischofsheim insgesamt 692 Arbeitgeberprüfungen und damit 20 mehr als noch 2020 durch (2019: 945). Die Anzahl eingeleiteter Strafverfahren sank leicht von 1153 in 2020 auf 1087 im letzten Jahr (2019: 1529). Dagegen wurden mit insgesamt 821 neuen Bußgeldverfahren gut sieben Prozent mehr Verfahren in 2021 eingeleitet, als im vorherigen Jahr (2019: 918). Der Betrag der Schadenssumme im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen summierte sich auf rund 4,613 Millionen Euro (2020: 7,92 Millionen Euro; 2019: 7,216 Millionen Euro).

„Wie nicht anders zu erwarten, hatte die Corona-Pandemie auch in 2021 Auswirkungen auf die Arbeit unserer Vollzugsdienstkräfte und hat es ihnen in vielen Situationen nicht gerade einfach gemacht,“ beschreibt Christina Taylor-Lucas, Leiterin des Hauptzollamts Heilbronn, die Betrachtung in der Rückschau. „Dennoch gelang es uns auch im Jahr 2021, den gesetzlichen Aufgaben zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung im gebotenen Umfang und unter Beachtung der einschlägigen Regelungen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie nachzukommen,“ so Wahl und ergänzt, „wo möglich haben wir den notwendigen Kontrolldruck hochgehalten und an unserem präventiven Arbeitsansatz festgehalten“.

Dies gelang vor allem durch die Beteiligung an fünf bundesweiten Schwerpunktprüfungen im Bau-haupt- und Baunebengewerbe im April, im Gebäudereinigungsgewerbe im Juni, im Speditions- und Logistikgewerbe im Juli, im September im Wach- und Sicherheitsgewerbe, in der Fleischwirtschaft im November sowie durch eine örtliche Schwerpunktprüfung im Oktober im Essenslieferservice.

Besondere Aufbauorganisation

Neben einer selbst organisierten großangelegten und komplexen BAO (Besondere Aufbauorganisation) unterstützten die Beschäftigten bei zwölf vergleichbaren FKS Maßnahmen anderer Hauptzollämter. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Heilbronn vollstreckte so im Frühjahr 2021 im Auftrag der Staatsanwaltschaften Heilbronn und Stuttgart mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts organisierter Schwarzarbeit. Die Ermittlungen richten sich gegen 37 Beschuldigte, denen vorgeworfen wird, in großem Umfang Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen zu haben.

Den strafprozessualen Maßnahmen sind aufwändige Ermittlungen vorausgegangen, die bereits seit Januar 2018 andauerten. Der Verdacht betrifft die Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen durch sogenannte Subunternehmerketten beziehungsweise Beihilfe hierzu. Hierbei wird vom Täter durch eine Kette von angeblich nachgelagerten Auftragnehmern (Sub- oder Sub-Subunternehmer) versucht, die Verantwortung für Schwarzlohnzahlungen zu verbergen.

Der Täter schließt dabei zum Schein Werkverträge mit vorgeblichen Nachunternehmen ab, wodurch der Eindruck erweckt werden soll, dass die Arbeiten nicht von seinen Schwarzarbeitern, sondern von Mitarbeitern dieser Nachunternehmen ausgeführt werden, und deren Geschäftsführer für die Verletzung der gesetzlichen Melde- und Zahlungspflichten verantwortlich seien. Zugleich beschafft sich der Täter das für die Löhne notwendige Bargeld („Schwarzgeld“), ohne Hinweise auf diese Lohnzahlungen in seiner Buchhaltung zu hinterlassen, indem er sich von den Nachunternehmen das Geld zurückgeben lässt, das er für deren angebliche Leistungen überwiesen hatte.

Bei den Tätern handelte es sich hier – neben einer Vielzahl von Mittätern und Gehilfen – um einen Gerüstbauunternehmer, der die Schwarzlöhne gezahlt haben soll sowie um die Geschäftsführer dreier derartiger Subunternehmen, die ihm die vorgetäuschten Verträge und das Bargeld geliefert haben sollen.

Zeitgleich wurden Maßnahmen anderer Staatsanwaltschaften in Abstimmung der beteiligten Behörden vollzogen. Die FKS des Hauptzollamts Heilbronn wurde von Einsatzkräften der Hauptzollämter Aachen, Augsburg, Duisburg, Karlsruhe, Köln, Krefeld, Nürnberg, Schweinfurt, Stuttgart und Ulm unterstützt. Neben 250 Schwarzarbeitsfahndern des Zolls waren in die Einsätze, die 50 verschiedene Objekte in vier Bundesländern betrafen, Beschäftigte des Zollfahndungsdienstes, rund 30 Kräfte der Landespolizei Baden-Württemberg sowie Kräfte der Landespolizeien Bayern und Nordrhein-Westfalen, Prüfer der Deutschen Rentenversicherung sowie zahlreiche Steuerfahnder eingebunden.

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Sozialversicherungsbeiträge und die Lohnsteuer ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rechtzeitig und in richtiger Höhe zu entrichten. Verstöße sind strafbar und werden konsequent verfolgt. Die vorenthaltenen Sozialversicherungsbeiträge sowie die hinterzogene Lohnsteuer sind nachträglich zu entrichten. Auch die Umgehung von Sozialabgaben durch Scheinselbstständigkeit ist regelmäßig ein Problem, auf das die FKS bei ihren Prüfungen stößt.

Leistungsmissbrauch und Leistungsbetrug: Empfänger bestimmter Sozialleistungen, wie Arbeitslosengeld I und II, sind verpflichtet, Einkommen, das sie durch Erwerbstätigkeit erzielen, der Stelle mitzuteilen, die ihnen diese Leistung gewährt. Tun sie dies nicht, nehmen sie die Leistungen zu Unrecht in Anspruch. Den Tätern drohen dann empfindliche Strafen. Zudem werden die unrechtmäßig in Anspruch genommen Leistungen zurückgefordert.