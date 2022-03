Seminar für Landwirte

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet am Montag, 11. April, eine ganztägige, interaktive Veranstaltung zum Thema „Der Weg ins digitale Agrarbüro – ganz praxisnah“ an. Beginn ist um 9 Uhr, das Ende ist für circa 16.30 Uhr vorgesehen. Das Seminar findet im Landwirtschaftsamt in Bad Mergentheim statt.

Damit es nicht nur bei der Theorie bleibt, wird das Gehörte direkt an bereitgestellten Laptops geübt. Die Teilnehmenden sollen ihr Tablet und/oder Smartphone mit Ladekabel sowie das Passwort des auf dem Handy installierten Google-Kontos mitbringen.

