Seltener Bienenragwurz in Tauberbischofsheim zu bewundern

Tauberbischofsheim. Nachdem das regelmäßige Mähen auf Anregung eines Naturfreundes mit Rücksicht auf die besonderen Pflanzen erfolgte, entwickelten sich am östlichen Ortsrand von Tauberbischofsheim mehrere zum Teil prächtige Exemplare der Orchidee Bienenragwurz, darunter auch eine seltene Variation. Solche Pflanzen findet man gelegentlich in Naturschutzgebieten wie im Haigergrund/Langenfeld bei Königheim oder am Lindenberg bei Werbach. Dass auch Tauberbischofsheim über Orchideenstandorte verfügt – unter anderem auch am Edelberg – ist Insidern schon länger bekannt und zeigt, welche Kleinodien die Natur bereit hält, wenn man nur genau hinschaut. Bild: Peter Flux

