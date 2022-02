Sehnsucht nach Urlaub

Main-Tauber-Kreis/Dinkelsbühl. Auch wenn es nach über zwei Jahren Pandemie immer noch mit einigen Unwägbarkeiten verbunden ist, die nächste Urlaubsreise zu planen, wächst dennoch die Sehnsucht bei vielen, endlich wieder unbeschwert unterwegs sein zu können. Dabei steht das Bedürfnis nach Entschleunigung, vorsichtigen sozialen Kontakten und individueller Programmplanung im Vordergrund.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um diese Anliegen zu unterstützen und den Reisenden kompetente Organisationshilfen an die Hand zu geben, hat die „Romantische Straße“ Touristik Arbeitsgemeinschaft zwei komplett überarbeitete, aktualisierte und mit frischem Layout versehene Broschüren neu aufgelegt: der „Reiseplaner Romantische Straße vom Main zu den Alpen“ und „Veranstaltungen Romantische Straße 2022“ bieten alles Wissenswerte für eine Reise zu Deutschlands bekanntester und beliebtester Qualitäts-Ferienstraße.

Blick geht nach vorn

Jürgen Wünschenmeyer, Geschäftsführer der „Romantischen Straße“ Touristik Arbeitsgemeinschaft in Dinkelsbühl, schaut nach vorn: „Nach der erneuten Absage der Internationalen Tourismusbörse 2022 in Berlin sollten wir nicht den Kopf in den Sand stecken, denn Messen sind zwar wichtige Fachveranstaltungen gerade für den Tourismus, der von Emotionen und persönlichen Begegnungen lebt. Aber auch ohne diesen Austausch der Fachleute untereinander und dem Gespräch mit den Urlaubern sollten wir nicht vergessen, wie stark das Bedürfnis der Menschen geworden ist, wieder reisen zu können und alle dabei unterstützen, ihre ganz individuelle Traumreise zu planen und zu finden. In diesem Zusammenhang haben ansprechende Broschüren noch nicht ausgedient. Einen 56-seitigen Reiseplaner wie unsere neue Auflage in den Händen zu halten, vor und zurückzublättern, sich Notizen zu machen und einzelne Veranstaltungen vorzumerken, ist ein haptisches Erlebnis, das kein noch so ausgefeiltes digitales Element leisten kann. Daher war es für uns keine Frage, den Reiseplaner und den 24-seitigen Veranstaltungskalender 2022 wieder neu herauszugeben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der „Reiseplaner Romantische Straße“ bietet nicht nur einen vollständigen Überblick zu allen Sehenswürdigkeiten, Programmangeboten und Insider-Tipps entlang der 460 Kilometer langen Route von Würzburg bis Füssen, er stellt auch Theater, Konzerte, Museen, Ausstellungen, Feste, Kongresse, Tagungen und Informationen zu Pauschalangeboten oder zur Kulinarik

Erläuternde Beiträge

Darüber hinaus gibt es zusätzlich erläuternde Beiträge zum Weitwandern an der Romantischen Straße, zum Radwandern, zu Festen und Festspielen sowie eine romantische Zeitreise mit geschichtlichem Überblick und internationalem Wirkungskreis.

Auch die neue Broschüre „Veranstaltungen Romantische Straße 2022“ bietet einen umfassenden Überblick zu Freilichtbühnen, Konzerten, historischen Festspielen, kulinarischen Wein- und Bierfesten sowie Weihnachtsmärkten, soweit sie nach jetzigem Stand stattfinden können.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aktuelle Informationen und Updates zum Veranstaltungsgeschehen findet man auch auf der Website der „Romantischen Straße“ und im neuen Reise-Blog unter https://romantischestrasse-reiseblog.de/