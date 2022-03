Sechs Maßnahmen in 2022 vorgesehen

Main-Tauber-Kreis. Mehr als 250 neue Maßnahmen zur Erhaltung des Bundes- und Landesstraßennetzes sollen im Jahr 2022 auf den Weg gebracht werden. Damit geht die Sanierung des Bundes- und Landesstraßennetzes in Baden-Württemberg deutlich voran. Auch 80 Maßnahmen an Brücken und Stützmauern sind geplant. Das Investitionsvolumen im Land beträgt rund 420 Millionen Euro.

Im Main-Tauber-Kreis sind folgende Maßnahmen vorgesehen.

Fahrbahndeckenerhaltung zwischen Tauberbischofsheim und Distelhausen auf einer Länge von 624 Metern.

Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Lauda-Königshofen und Gerlachsheim auf einer Länge von rund 3,3 Kilometern.

Fahrbahndeckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Dainbach auf einer Länge von rund 500 Metern.

Fahrbahndeckenerneuerung zwischen der Landesgrenze und Ober-altertheimauf einer Länge von 643 Metern.

Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Wertheim und Eichel auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern.

Instandsetzung eines Stützbauwerks bei Wertheim auf einer Länge von 156 Metern.

Verkehrsminister Winfried Hermann erklärte anlässlich der Vorstellung des Sanierungsprogramms 2022 für die Straßeninfrastruktur: „Die zur Verfügung stehenden Erhaltungsmittel werden zielgenau und so effektiv wie möglich eingesetzt. Weiterhin gilt dabei der Grundsatz Erhalt vor Umbau, Ausbau und Neubau.“ Das aktuelle Sanierungsprogramm umfasse vor allem Maßnahmen an bestehenden Fahrbahnen, Brücken, Stützbauwerken sowie Fels- und Böschungssicherungen. Zudem würden auch Radwege sowie Lärmschutzwände saniert.

Der Bund stellt in diesem Jahr für die Erhaltung seiner Bundesstraßen in Baden-Württemberg voraussichtlich rund 260 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land investiert in diesem Jahr rund 161 Millionen Euro in den Erhalt seiner Landesstraßen. Verkehrsminister Hermann machte in diesem Zusammenhang deutlich: „Die Erhaltung der Landesstraßen ist weiterhin ein zentraler Baustein der Verkehrspolitik des Landes. Aus diesem Grund werde ich mich auch weiterhin mit allem Nachdruck für eine bedarfsgerechte Finanzierung einsetzen.“