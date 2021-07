Schwierige Materie verständlich gemacht

Main-Tauber-Kreis. „Ja, meine Kinder sollen einmal in den Genuss von dem kommen, was ich im Leben geschaffen habe – ein häufig gehörter Wunsch. Das deutsche Erbrecht schafft hierfür alle erdenklichen Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass diese Möglichkeiten auch zutreffend genutzt werden. Dies gilt besonders, wenn die Erben Menschen mit Behinderung sind.

Es war und ist deswegen der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis ein Anliegen, gerade auch die für eine richtige Handhabung des komplizierten Erbrechts notwendigen Hilfestellungen zu geben. Da die Nachfrage, speziell nach Informationen über das Erbrecht, schon immer sehr groß war, sollte diese Thematik bereits 2020 im Rahmen der Vortragsreihe der Lebenshilfe „Wissenswertes für Menschen mit Behinderung“ behandelt werden. Wegen Corona war dies jedoch bislang nicht möglich.

Jörg Hasenbusch, Vorsitzender der Lebenshilfe, zeigte sich daher erfreut, dass der erste wieder in Präsenzform mögliche Vortrag der Lebenshilfe das Erbrecht zum Thema hatte.

Referent war Rechtsanwalt Dr. Ingo Großkinsky. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen gelang es dem Referenten, dem juristischen Laien in verständlicher Weise die Grundzüge des Erbrechts darzulegen. Begriffe wie Vorerbe, Nacherbe, Berliner Testament, Erbvertrag, Pflichtteil oder Testamentsvollstrecker wurden so nachvollziehbar erläutert.

An konkreten Beispielen aus der Praxis zeigte Großkinsky aber auch auf, welche fatalen Fehler bei nicht richtiger Handhabung des vom Erbrecht zur Verfügung gestellten Instrumentariums begangen werden können. Als tragisch erwies sich ein Fall, bei dem wegen eines dem Erblasser unterlaufenen Fehlers seine langjährige Partnerin, die sich über viele Jahre intensiv um die Familie gekümmert hatte, im Gegensatz zu seiner geschiedenen Ehefrau, die er gerade nicht bedenken wollte, leer ausging.

Detailliert ging Dr. Ingo Großkinsky im Hinblick auf die Zuhörer auf das Behindertentestament ein, dem trotz des neuen Bundesteilhabegesetzes nach wie vor große Bedeutung zukomme.

Das Behindertentestament gehe von einer Erbeinsetzung des behinderten Kindes aus, und zwar bereits beim ersten Erbfall, also dem Versterben eines Ehepartners. Das behinderte Kind werde dabei in Höhe eines Erbteils, der zumindest geringfügig über dem gesetzlichen Pflichtteil liegen müsse, zum nicht befreiten Vorerben eingesetzt. Als Nacherben werden etwa seine Geschwister berufen. Zusätzlich werde eine Dauertestamentsvollstreckung bis zum Tod des behinderten Kindes angeordnet. Damit werde erreicht, dass einerseits dem behinderten Kind, das Leistungen aus der Sozialhilfe oder der Eingliederungshilfe erhält, weitere finanzielle Leistungen zufließen, andererseits das Familienvermögen erhalten bleibe, das so nicht dem Sozialhilferegress ausgesetzt ist.

Speziell das Behindertentestament belege eindrücklich, so Jörg Hasenbusch, wie kompliziert das Erbrecht sein könne. Aus seiner Sicht sei es für den Erblasser geboten, wenn er es nicht nur bei der gesetzlichen Erbfolge belassen wolle, die Weichen rechtzeitig zu stellen und sich dazu professioneller Hilfe zu bedienen. Zugleich wies er, ebenfalls unter dem Aspekt der Vor- und Fürsorge, auf die Bedeutung der von Rechtsanwalt Dr. Großkinsky erläuterten Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung hin. lh

