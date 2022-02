Schweineerzeuger fordern verlässliche Rahmenbedingungen

Hohenlohekreis. Anhaltende niedrige Schweinepreise und zunehmende Tier- und Umweltanforderungen stellen die Hohenloher Schweinebauern weiterhin vor große Herausforderungen. Unter dieser Prämisse trafen sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schweineerzeuger Hohenlohe unter der Leitung des Vorsitzenden Thomas Wenzel und des neuen Geschäftsführers Dr. Thomas Winter online zur 24. Mitgliederversammlung.

Als erfahrener Architekt gab zunächst der Referent Rainer Mense vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth-Münchberg einen Überblick über Umbaulösungen für das Deckzentrum und den Abferkelstall. Durch die Neuerungen der Tierschutznutztierhaltungsverordnung muss sich jede Sau im Deckzentrum frei bewegen können, und im Abferkelstall muss jeder Sau mindestens 6,5 m² Platz zur Verfügung gestellt werden. Die aktuellen Anforderungen an die Haltungssysteme seien ein Spagat zwischen Tierwohl und Umweltaspekten, so der Referent. Die dabei erforderlichen Um- bzw. Neubauten sollten sich dabei nicht nur nach der Funktionalität richten, sondern sich auch harmonisch in die Landschaft einfügen. Dafür eignet sich nach seiner Auffassung insbesondere der Baustoff Holz.

Über aktuelle Entwicklungen berichtete der zweite Referent, Peter Spandau von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Vor allem die Auswirkungen der Corona-Krise lassen wichtige heimische Absatzmärkte, wie zum Beispiel Volksfeste und Gastronomie, wegbrechen. Zusätzlich sind die Betriebsmittelpreise für die Landwirte teilweise sehr stark gestiegen. „Unter diesen schlechten wirtschaftlichen Voraussetzungen können die Betriebsleiter den Umbau der Tierhaltung nur mit staatlicher Unterstützung sowie unter verlässlichen Rahmenbedingungen von Seiten des Lebensmitteleinzelhandels und der Politik stemmen,“ so der Redner. Weil durch die hohen gesellschaftlichen Anforderungen an die Tierhaltung die internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter abnimmt, sind die regionalen Wertschöpfungsketten zu vergrößern und eine stärkere Konzentration auf den heimischen Markt vorzunehmen. Deshalb schloss Spandau mit den Worten: „Solch große Veränderungen erfordern ein neues gesamtbetriebliches Konzept mit langfristigen Vermarktungswegen“.

Die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten im Anschluss an die Vorträge angeregt und stellten den Referenten einige Rückfragen.