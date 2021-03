  Schweige nicht zu meinen Tränen!

Wenn etwas verschwiegen wird, wenn Not nicht ausgesprochen werden darf, wenn jemand etwas nicht erzählen darf, kann dies einen Menschen sehr einsam machen. „Nun, meine Schwester, schweig still; es ist dein Bruder, nimm dir die Sache nicht so zu Herzen.“ So blieb Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom, heißt es 1. Samuel 13,20. Das erste Samuelbuch erzählt die Geschichte von Tamar trotz dieser dringenden Bitte Absaloms, zu schweigen und stillzuhalten.

Und so ist uns diese Geschichte einer Vergewaltigung erhalten geblieben. Die Bibel selbst erzählt sie und verschweigt sie nicht. Sie geht nicht über das hinweg, was Menschen Menschen antun können, und nennt das Geschehene beim Namen: Amnon hat Tamar Gewalt angetan, sexualisierte Gewalt.

Die Bezirkssynode in Weikersheim wird sich heute an diesem Samstag bei ihrer online-Sitzung diesem Thema stellen: „Umgang mit sexualisierter Gewalt“.

Dabei geht es darum, wie ein Schutz- und Präventionskonzept aussehen kann, damit sexualisierte Gewalt als solche erkannt wird, und jede und jeder weiß, was zu tun ist, wenn der Verdacht besteht, dass es zu Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffen in den verschiedensten Aufgabenbereichen unserer Kirche gekommen ist.

Wer Ansprechpersonen sind, wohin sich Opfer wenden können, all dies sind Fragen, die in einem guten Schutz- und Präventionskonzept geklärt sein müssen, damit in einem solchen Fall rasch gehandelt werden kann und eine solche Tat nicht verschwiegen wird.

„Nun, meine Schwester, schweig still; nimm dir die Sache nicht so zu Herzen.“ Solche oder ähnliche Worte werden auch heute noch zu einer Frau, einem Mädchen oder einem Jungen nach einer Vergewaltigung oder nach sexuellem Missbrauch gesagt. Das Geschehene soll dadurch unsichtbar, wenn nicht sogar ungeschehen, gemacht werden.

Es soll nicht so wichtig, nicht ernst genommen werden. Aber gerade das macht es für Frauen oder Kinder noch schlimmer: Wenn sie nicht darüber reden dürfen. Wenn sie sich an niemanden wenden können. Wenn sie so tun sollen, als wäre nichts geschehen.

Es geht nicht darum, dass sexualisierte Gewalt in die mediale Öffentlichkeit gezerrt wird.

Es geht vielmehr darum, dass sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch ernst genommen werden als das, was sie sind: Gewalt gegen Körper und Seele eines Menschen, Traumatisierung und Verletzung der körperlichen und seelischen Unversehrtheit eines Menschen.

Wenn das nicht ernst genommen wird, wenn ein Mensch darüber nicht reden darf, sich nicht ausdrücken kann, sich niemandem gegenüber öffnen und das Herz ausschütten darf, kann es sein, dass diese Menschen ein Leben lang unter dem leiden, was geschehen ist, bis dahin, dass manche unfähig werden, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu leben.

Als Kirche haben wir den Auftrag, dass Menschen bei uns einen sicheren und behüteten Platz haben, dass Menschen in diesen Situationen geholfen wird, und dass sie wissen, dass hier bei uns nichts verschwiegen wird.

„Schweige nicht zu meinen Tränen!“, heißt es in einem Psalmgebet. Wie gut, dass der Beter (oder ist es vielleicht eine Beterin?) weiß, dass sie sich in ihrer Not in jedem Fall an ihren Gott wenden kann. Ein solches Gebet kann weiterhelfen und einer verletzten Seele Kraft und Lebensmut geben, kirchliches Handeln ersetzt es nicht.

Pfarrerin Regina Korn, Bad Mergentheim