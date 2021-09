Schulsystem muss neue Wege gehen

Main-Tauber-Kreis. Bildung ist ein Thema, das Dr. Renate Heinisch nicht loslässt. Die frühere Europaabgeordnete engagiert sich nach wie vor für lebenslanges Lernen und setzt sich für die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien ein. Als Vorsitzende des Bezirksfachausschusses für Bildungspolitik, Forschung und Wissenschaft der CDU Nordwürttemberg fordert sie eine digitale Lerngemeinschaft von Kindern bis zu den Senioren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bildung for future“

Ein wichtiges Anliegen ist ihr das Lesen. „Wir haben 6,2 Millionen Analphabeten“, beklagt sie, die auch digital nicht weiterkommen. Heinisch: „Man kommt auch im Internet nicht weiter, wenn man nicht lesen kann.“ Seit Jahrzehnten setzt sie sich mit ihrem 1993 gegründeten Elternverein deshalb für die Ausbildung und den Einsatz von Lesementoren ein und ist momentan dabei, sich mit der Initiative „Bildung for future“ zu vernetzen, die Dr. Ekkehard Thümler, früher beim Centrum für Soziale Investitionen und Innovationen an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und heute an der Universität Hamburg tätig, fordert.

Nimmermüde beim Kampf um gute und gerechte Bildungschancen: Dr. Renate Heinisch. © Heike von Brandenstein

20 Jahre nach der Pisa-Studie, die weitreichende Probleme im deutschen Schulsystem aufgezeigt habe und in deren Folge zwar viel passiert, aber wenig zu einem Systemwechsel erfolgt sei, fordert er drastische Schritte. Wie beim Startschuss zur Energiewende durch die Katastrophe von Fukushima setze er auf einen Transformationsprozess bei der Bildung, so Heinisch. Sie unterstützt als Ehrenmitglied der Europäischen Elterngemeinschaft, zu dem sie jüngst ernannt wurde, dieses Vorhaben.

Sie setzt darauf, innovativere und kreativere Lernlösungen zu finden, die eine Wende im starren deutschen Schulsystem bewirken können. „Dabei könnten auch Senioren etwas tun“, ist sich Renate Heinisch, die 18 Jahre lang der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen angehörte, sicher.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die ehemalige Europaabgeordnete wünscht sich sowohl eine leistungsstarke bildungs- als auch eine hohe digitale Medienkompetenz. Nicht vergessen dürfe man dabei aber die soziale Komponente. „Das Soziale kann man nicht digital vermitteln“, sagt sie.

Als Leuchtturmprojekt sieht die Boxbergerin das von Thümler beschriebene und in Großbritannien praktizierte Programm „Success for all“. Grundschüler lernen dabei in kleinen Gruppen und unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, effektiv Lesen, Schreiben und Rechnen – die zentralen Kulturtechniken. Der evaluierte Erfolg sei immens, beschreibt Heinisch das Ergebnis.

Sie freut sich, dass Bildungsexperte Dr. Ekkehard Thümler dieses Programm beim nächsten Bezirksfachausschuss Bildungspolitik der CDU Nordwürttemberg per Videokonferenz vorstellen wird. Im durch die Corona-Pandemie beschleunigten digitalen Wandel kann sie sich auch eine digitale Bildungspartnerschaft vorstellen. hvb