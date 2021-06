Schuldnerberatungen Main-Tauber beteiligen sich an bundesweiter Aktionswoche

Main-Tauber-Kreis. Die Corona-Krise macht deutlich, dass das Thema Überschuldung nicht ein Phänomen einzelner Zielgruppen, wie Grundsicherungsempfänger oder besonders bildungsferner Haushalte ist. Überschuldung trifft viele. Das Spektrum der Ratsuchenden ist so bunt wie die gesellschaftliche Vielfalt. Die Pandemie wirkt beim Thema Schulden wie ein Brennglas, das hervorhebt, wie krisenanfällig die finanzielle Situation vieler Haushalte ist.

Durch Kurzarbeit sind Menschen in eine massive Schieflage geraten, die nie damit gerechnet hätten. Berater von Caritas und Diakonie berichten von Ratsuchenden, für die ohne die Krise eine Überschuldung nie ein Thema gewesen wäre. Gerade auch für diese Menschen gilt: Die Schreiben der Gläubiger, der Inkassounternehmen oder von Gerichten sind ihnen bisher fremd. Sie verunsichern und schüren Angst. Betroffene sind auf Unterstützung und Begleitung durch Fachleute angewiesen, welche die Zeit haben, Mut zu machen, Inhalte zu erklären, Lösungen zu entwickeln und zu begleiten.

Krisen, Sorgen und Nöte

Kontakte Caritasverband im Tauberkreis, Schuldner und Insolvenzberatungsstelle, Schlossplatz 6, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/9220-0, E-Mail: sb@caritas-tbb.de Diakonisches Werk Main- Tauber-Kreis, Soziale Schuldnerberatung, Beratungsstelle Bad Mergentheim, Härterichstraße 18, 97980 Bad Mergentheim, Telefon 07931/481698-0, E-Mail: birgit.gube@diakonie.ekiba.de.

Die Krisen, Sorgen und Nöte der Ratsuchenden sind vielfältig und damit auch die Anforderungen an die Berater. Martina Eckard von der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis berichtet, dass Schulden oft mit Scham behaftet seien und in vielen Familien das Gespräch über Geld ein Tabuthema darstelle. Das Leben hinter den Schulden könne der Auslöser für Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit, eine schwierige Kindheit oder prekäre Familienverhältnisse sein. „Bei unserer Arbeit mit den Ratsuchenden“, so Eckard, „lernen wir täglich die Menschen hinter den Schulden kennen. Es sind Mütter, Töchter, Omas, Schwestern oder Väter, Söhne, Opas und Brüder – alle eingebettet in eine Familienstruktur.“

Aus diesen Gründen will die Aktionswoche überschuldete Menschen in den Mittelpunkt stellen, denn zahlreiche Studien belegen die vielfältigen positiven Wirkungen von Sozialer Schuldnerberatung sowohl für Betroffene und ihre Angehörigen als auch für die Gesellschaft. In diesem Zusammenhang begrüßt die Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung die unlängst erfolgte Verkürzung der Insolvenzlaufzeit auf drei Jahre. Der Großteil der Menschen in Verschuldungssituationen macht sich den Schritt in ein Insolvenzverfahren nicht leicht. Ängste und Befürchtungen überwiegen. Ein finanzieller Neuanfang bringt psychische Entlastung und neue Perspektiven. Deshalb sollten alle zusammenarbeiten, damit Schulden kein Tabuthema mehr sind.

Behörden, Organisationen, Berater und Klienten können gemeinsam viel erreichen, damit eine Beratung in der Schuldnerberatung wie ein notwendiger Arztbesuch wahrgenommen werden kann. Deshalb fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft auch die gesetzliche Verankerung des Rechts auf Schuldnerberatung für jedermann. Des Weiteren wird auch gefordert, dass es kürzere Löschungsfristen von Negativmerkmalen bei Auskunftsdateien geben soll, denn so haben Menschen mit negativen Einträgen in Dateien auf dem freien Wohnungsmarkt kaum eine Chance, eine Wohnung zu finden.

Jeder Mensch sollte einen angemessenen Wohnraum zur Verfügung haben, egal in welcher finanziellen Situation er sich befindet. Finanzielle Probleme können Schritt für Schritt gelöst werden. Die Berater der Sozialen Schuldnerberatung des Diakonischen Werks sind für Ratsuchende in Bad Mergentheim und im südlichen Main-Tauber-Kreis ansprechbar, die des Caritasverbands für die Mitte und den Norden des Kreisgebiets.

Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen werden mit einem Zuschuss aus Mitteln des Landkreises finanziert, weitere finanzielle Mittel bringen Caritas und Diakonie aus Eigenmitteln der Verbände zur Unterhaltung der Stellen mit ein. „Hinter allen Schulden stecken Menschen, denen durch die Beratungsstellen bei der Hilfe zur Existenzsicherung und der Schuldenregulierung, eine nachhaltige Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und persönlichen Lage eintritt“, lautet die Auffassung der beiden Berater.

