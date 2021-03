Tauberrettersheim. In den ersten Vorbereitungszügen steht in der Taubertalgemeinde der Bebauungsplan „Vierzig Gärten“. Dieses neue Siedlungsgelände soll den Altort mit der bestehenden Siedlung verbinden und zwischen zwölf und 14 Bauplätze erfassen.

AdUnit urban-intext1

An dem 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende der VVM wird sich Tauberrettersheim nicht beteiligen, gab es in den Vorjahren keine Nachfragen, da sich die meisten nach Baden-Württemberg orientieren. Weiter auf Konsolidierung befindet sich nach Angaben von Bürgermeisterin Karin Fries der Haushalt.

Der Schuldenstand der 866 Einwohner verringerte sich auf 432 100 Euro und betrug pro Einwohner 499 Euro und liegt somit unter dem bayerischen Landesdurchschnitt von 537 Euro. Der Verwaltungshaushalt beträgt in den Ein- und Ausgaben 1.477 Millionen und im Vermögenshaushalt 393 700 Euro. Zu den Hauptinvestitionen 2021 zählen die Sanierung des Kindergartendaches in Höhe von 100 000 Euro, die Erweiterung des Bauhofes in Höhe von 15 000 Euro und für die Freiwillige Feuerwehr wurden 66 000 für neues Auto und Beitritt zum Atemschutzpool angesetzt. Mindestens alle zehn Jahre sind die Kanäle einschließlich Schächte mit einer eingehenden Sichtprüfung zu überwachen. Bisher wurde dies auf mehrere Jahre aufgeteilt. Die Praxis hat aber gezeigt, dass es effektiver und wirtschaftlicher ist, das Entwässerungsnetz möglichst zusammenhängend zu inspizieren. Vom Ingenieurbüro Horn wurde nun ein Vorschlag für die Einteilung des Entwässerungsgebietes hinsichtlich der Kanalinspektion erarbeitet. Dies bedeutet, dass nach der Inspektion 2028 alle Kanäle inspiziert sind und anschließend dies erst nach einem Turnus von je fünf bzw. zehn Jahren wieder fällig ist. brun