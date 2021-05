Schritt in Richtung neue Brücke

Main-Tauber-Kreis. Es ist keine Brücke aus Stein, die über den Main führt, wie es im Kinderlied von Felicitas Kuckuck heißt, sondern eine schlichte funktionale Konstruktion, die Baden-Württemberg und Bayern in der Großen Kreisstadt Wertheim verbindet. „Alte Mainbrücke“ wird das südliche Bauwerk auch genannt. Die „neue“ nördliche Querung nennt sich Spessartbrücke und wurde Ende 1992 ihrer Bestimmung übergeben.

Das rund 140 Jahre alte Bauwerk soll nun neu gebaut werden, die Planungen obliegen dem Staatlichen Bauamt Aschaffenburg. Gemäß der im Main verlaufenden Landesgrenze entfallen auf den baden-württembergischen Teil der darüber geplanten Brücke lediglich knapp 33 Prozent.

Am wichtigsten, das hatte Axel Wältz (CDU) angemerkt, seien den Wertheimern nicht die Kosten der Maßnahme, sondern das Aussehen und die Frage, ob ein Radweg angelegt werde, um einen Sicherheitsgewinn zu erzielen. Denn eines streben die Planer an: Der Mittelpfeiler, an dem Binnenschiffe in der Vergangenheit vor allem bei Hochwasser immer mal wieder hängenblieben, soll weg. Einzige Lösung ist deshalb eine Bogenbrücke. Die, so Wältz, solle aber keineswegs klobig daherkommen, sondern schlank und filigran gehalten werden und sich in die Umgebung einfügen. „Hier kommt es auf die Details an“, argumentierte der Kreisrat mit Blick auf die Ästhetik. Dem Abschluss des Verwaltungsabkommens, in das auch der Neubau einer Mainbrücke zwischen Kirschfurt und Freudenberg sowie die entsprechende Straßenverlegung einbezogen ist, stimmte der Kreistag einhellig zu. hvb