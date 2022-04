Schreckliche Bilder vor dem inneren Auge

Röttingen. Schon einmal traf sich eine große Schar Gläubiger zum Friedensgebet auf dem Marktplatz in Röttingen. Vier Wochen später toben die Kämpfe immer noch und ein Ende ist nicht in Sicht. Inzwischen sind Flüchtlinge auch in der Europastadt angekommen. Menschen, die Qualen gelitten haben und immer noch leiden, denn ihre Gedanken sind bei ihren Männern, Söhnen und Brüdern, die ihre Heimat verteidigen und von denen sie nicht wissen, wann oder ob sie sie je wiedersehen werden. Sie haben ihre zerstörten Häuser und Städte vor ihrem inneren Auge und die Erfahrung von zwei Wochen Schutz suchen im Bunker. Wieder versammelten sich jetzt Christen zum Friedensgebet in der Stadtpfarrkirche, diesmal mit den Geflüchteten, die in Röttingen eine Zuflucht gefunden haben. Aber auch die, die in Tauberrettersheim und Weikersheim untergekommen sind. Erschüttert von dem, was sie erlebt haben, was sie verlassen mussten und verloren haben, versuchten sie zur Ruhe zu kommen. Erschüttert nahmen sie wahr, dass so viele Menschen gekommen waren, um mit ihnen um den Frieden, das Überleben ihrer Angehörigen und Freunde zu beten. Der Gottesdienst wurde auf ukrainisch übersetzt. Geleitet wurde das Friedensgebet von Luitgard Hubert, mit dabei waren auch die Mitglieder des neuen Gemeindeteams Irmhilde Derr, Silvia Mohr, Carina Sakautzki und Martina Stapf. pm

