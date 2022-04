Schon fast jeder Dritte setzt auf die Glasfaser

Main-Tauber-Kreis. Die kreisweite Nachfrage nach der Glasfaser ist ungebrochen. Bis zum 31. März haben laut dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis bereits 18 388 Privat- und Geschäftskunden einen Vertrag mit der BBV Deutschland geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies entspreche einer aktuellen Quote von 28 Prozent. Damit sich noch möglichst viele bisher unentschlossene Haushalte und Betriebe einen Haus- und Glasfaseranschluss sichern können, wird der Netzbetreiber seine Direktvertriebsaktivitäten bis zum 30. April fortsetzen. Hierauf weisen das Landratsamt und die BBV jetzt in einer gemeinsamen Presseinformation hin.

30-Prozent-Marke

„Wir freuen uns über das im gesamten Kreis anhaltend hohe Interesse und das Vertrauen in die Zukunftstechnologie. Nachdem die BBV uns bereits Anfang Februar nach dem Erreichen des Minimalziels von 20 Prozent die Zusage für einen flächendeckenden innerörtlichen Ausbau gegeben hat, nähern wir uns der 30-Prozent-Marke. Damit hat inzwischen bald jeder dritte Haushalt und Betrieb die einmalige historische Chance auf einen in den allermeisten Fällen kostenlosen Haus- und Glasfaseranschluss ergriffen. Unser gemeinsames Ziel ist es nun, bis Ende April noch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von der für den gesamten Main-Tauber-Kreis so wichtigen Glasfaser zu überzeugen“, betont Landrat Christoph Schauder. Ein Kostenbeitrag muss bei Haus- und Glasfaseranschluss nur dann geleistet werden, wenn zwischen Straße und Haus mehr als zehn Meter liegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Positive Entwicklung

„Die Vertragszahlen entwickeln sich sehr positiv. Wir gehen nun in den kommenden vier Wochen in den Endspurt und werden unsere Direktvertriebsaktivitäten vor Ort entsprechend intensivieren. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, in einem unserer drei Infoshops in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und in Wertheim einen Vertrag abzuschließen oder abzugeben“, sagte BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek.

Wie bereits mehrfach kommuniziert, werde es über den 30. April hinaus keine weitere Verlängerung der Vermarktungsphase geben. Ab Mai gelten laut Maschek für Haus- und Glasfaseranschlüsse neue Preise. Diese beginnen bei 2000 Euro. „Da es neben uns sicherlich keinen zweiten Anbieter gibt, der in absehbarer Zeit ein flächendeckendes Netz im Kreis bauen wird, sollte sich nun jeder rasch entscheiden. Denn zur leistungsfähigen Glasfaser gibt es mittel- bis langfristig gar keine Alternative“, so der BBV-Geschäftsführer.

Verträge können nach wie vor in den BBV-Infoshops in Bad Mergentheim (Kapuzinerstraße 14), Tauberbischofsheim (Hauptstraße 44) und in Wertheim (Eichelgasse 8) zu den ortsüblichen Öffnungszeiten geschlossen und abgegeben werden. Darüber hinaus können dort Beratungstermine mit BBV-Vertriebsmitarbeitern vereinbart werden. Zudem besteht für an einem Anschluss Interessierte die Möglichkeit, sich über die Rufnummer 09342/2409767 telefonisch beraten zu lassen. lra

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3