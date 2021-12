Honsbronn. Feueralarm: 55 Einsatzkräfte der Weikersheimer Wehren waren am Donnerstagnachmittag mit neun Fahrzeugen in den Ortsteil Honsbronn geeilt. Der Brand in einer Scheune konnte durch den Besitzer des Aussiedlerhofs mit dem Feuerlöscher bereits eingedämmt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes – der auf das Gebäude übergegriffen hatte – verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

