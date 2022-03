Schmerzhaftes Sodbrennen tritt häufig auf

Main-Tauber-Kreis. Fast jeder hat es schon einmal erlebt. Dieses unangenehme Brennen im Magen und der Speiseröhre. Laut Robert-Koch-Institut leiden in Deutschland rund 12 Millionen Menschen an der sogenannten Refluxkrankheit: Schmerzhaftes Sodbrennen, das schwerwiegende Erkrankungen auslösen kann. In Baden-Württemberg waren 2020 insgesamt 312 270 AOK-Versicherte betroffen, im Main-Tauber-Kreis waren es 5679. Dies ist, bezogen auf die Einwohnerzahl, einer der höchsten Werte landesweit.

Beim Reflux fließt Magensäure zurück in die Speiseröhre und verätzt die Schleimhaut. Das kann zu Folgeschäden wie Vernarbungen und im schlimmsten Fall zu Speiseröhrenkrebs führen.

Die Ursachen dafür können eine Schließmuskelerschlaffung am Mageneingang, ein hoher Druck im Bauchraum oder ein Zwerchfellbruch sein.

„Neben Aufstoßen und Sodbrennen kann eine Refluxkrankheit auch mit Schluckbeschwerden, Brennen im Rachen, Völlegefühl, Übelkeit und Brechreiz einhergehen“, so Dr. Hans-Peter Zipp, Kinder und Jugendarzt bei der AOK Baden-Württemberg.

Zu den auslösenden Faktoren gehören Alkohol, Nikotin, fett- und kalorienreiche Speisen sowie Übergewicht. Auch Stress, scharf gewürzte Lebensmittel, bestimmte Medikamente oder körperliche Anstrengung können verantwortlich sein. Dr. Zipp: „Eine unbehandelte Refluxerkrankung kann ernsthafte bis lebensbedrohliche Komplikationen nach sich ziehen. Über eine Speiseröhrenentzündung können Geschwüre ausgelöst werden.“

Um die Reflux-Folgen zu reduzieren, ist es vor allem wichtig, die Ernährung anzupassen. Besonders fettes Essen sorgt dafür, dass die Produktion von Magensäure angeregt wird. Auch Süßigkeiten sollte man nur in Maßen genießen, weil sie oft Zucker, Weißmehl und Fett enthalten und sie daher eine „echte Säurebombe“ sind.

Ebenso sollte auf scharfes Essen, viel Kaffee oder Mineralwasser mit Kohlensäure verzichtet werden. Gut verträglich sind hingegen Bananen, Milch oder Ingwer, da sie die Magenschleimhaut beruhigen. Teilweise helfen schon regelmäßige Spaziergänge nach dem Essen.

Bei länger anhaltenden Problemen sollte in jedem Fall ein Arzt konsultiert werden.

Dr. Hans-Peter Zipp: „Medikamente zur Linderung der Beschwerden sind erforderlich, wenn es nicht ausreicht die Gewohnheiten zu ändern oder bei Reflux-bedingter Speiseröhrenentzündung.“

Magensäurehemmer gehören inzwischen zu den am häufigsten verordneten Arzneimitteln. Was aber viele nicht wissen: Selbst bei Beschwerdefreiheit kann die Magensäure in der Speiseröhre Schäden anrichten.

Deswegen sollte die Therapie regelmäßig kontrolliert werden, um Folgen wie Krebs früh erkennen zu können. aok