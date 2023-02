Schiedsrichter funken „SOS“

Main-Tauber-Kreis. „Wir brauchen Dich“ – die Schiedsrichter-Gruppe Mergentheim funkt „SOS“. Und sie sieht vor allem jene Vereine in der Pflicht, Personen zu akquirieren, einen Neulingskurs zu besuchen, die dieses aktuell so wichtige Thema Jahr für Jahr zur Seite schieben gemäß des Mottos „Der Spielbetrieb lauft ja, da brauchen wir uns nicht einzubringen“. Doch langsam sei, so der Ausschuss der Mergentheimer Gilde das Ende der Fahnenstange in Sicht. Deshalb sei es umso wichtiger, so Tim Krauter, selbst an der Pfeife aktiv, dass sich für den am Montag, 13. März, startenden Neulingskurs recht viele Interessenten anmelden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Situation bei der neutralen Zunft sei alarmierend, ist von der Mergentheimer Zunft zu erfahren. Es hörten stets mehr Routiniers auf als unten junges Personal nachrücke. Dies bedeute, dass die Decke bei der pfeifenden Zunft immer dünner werde – mit weitreichenden Folgen. Wenn sich nichts ändere, werde es nicht mehr allzu lange dauern, bis auch Reservespiele nicht mehr besetzt werden könnten. Da spiele es auch keine große Rolle, dass es einen Refereeaustausch mit benachbarten Gruppe gebe. Denn dort stelle sich die Personalsituation auch nicht anders da. Deswegen, so Tim Krauter, der auch im Namen seiner Ausschusskollegen spricht, sei es unabdingbar, schleunigst dagegen zu steuern.

Benjamin Brand ist Bundesliga-Referee. An der Basis gibt es jedoch große personelle Probleme. Jetzt startet in Hohenlohe ein Neulingskurs.

Am Montag, 13. März, startet in Hohenlohe der nächste bezirksweite Neulingskurs. Er wird erneut nach neuem 3.0-Konzept durchgeführt, um eine praxisorientiertere Ausbildung zu gewährleisten. Hierbei sind die Teilnehmer bereits nach drei Online- und einer Präsenzeinheit in der Lage, ihre ersten Spiele unter Begleitung von erfahrenen Mitstreitern zu leiten. Folgende Termine für Teil eins sind terminiert: Montag, 13. März: Online Infoabend – Beginn: 19 Uhr, Montag, 27. März: Onlineveranstaltung, Regelteil 1, Beginn: 19 Uhr, Mittwoch, 29. März: Onlineveranstaltung, Regelteil 2, Beginn: 19 Uhr, Samstag, 1. April: Präsenzveranstaltung in Braunsbach (Örtlichkeit und Zeit werden in der Infoveranstaltung bekanntgegeben).

Mehr zum Thema März-Programm Volkshochschule startet mit buntem Strauß ins Frühjahr Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Selbsthilfe Angehörige müssen eigene Grenzen akzeptieren Mehr erfahren

Im zweiten Teil des Kurses, der auch für Frauen geeignet ist, werden die Kernbereiche der Fußballregeln in weiteren Präsenz- und Onlineveranstaltungen übermittelt. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich genügend Interessenten finden, um zu gewährleisten, auch in Zukunft in Hohenlohe, also auch in der Gruppe Mergentheim, einen geregelten Spielbetrieb anbieten zu können. Denn ansonsten dürfte sich die Situation weiter zuspitzen. ktm