Bereits in der vergangenen Woche entwendeten Unbekannte 120 000 Zigarettenschachtel von einem Lkw in Wertheim-Bettingen. Der Sattelzug wurde am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf dem Parkplatz des „Maxi Autohof“ durch den Fahrer abgestellt. Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr begaben sich die Diebe zu dem Laster und flexten ein 50 Zentimeter mal 50 Zentimeter großen Loch in die Außenwand des

...