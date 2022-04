Rund um die Mainschleife

Main-Tauber-Kreis. Das Jahr 2022 steht beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ ganz im Zeichen des E-Bikes. Von April bis Oktober stehen einige Veranstaltungen rund um das Thema Radfahren auf dem Programm. Unter anderem wurden in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sechs verschiedene, zum Teil geführte Erlebnistouren mit dem Pedelec entwickelt. Entlang der Strecken gibt es jeweils besondere Highlights, die nur an den Aktionstagen angeboten werden. Als Anreiz hat der Tourismusverband mit Sponsoren ein Gewinnspiel für Radfahrende ausgelobt, die an mindestens drei Erlebnistouren teilnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt dieser Veranstaltungsreihe bildet am Sonntag, 10. April, die 24 Kilometer lange Runde „Um die große Mainschleife in Wertheim“. Die Route führt vom Spitzen Turm in Wertheim ausgehend über den Mainradweg bis Bettingen, auf der „Erlebnistour 1“ bis Urphar und dann auf dem Mainradweg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ein besonderes Highlight entlang der Strecke bietet der Dertinger Mundartweg. Außerdem öffnet der Kletterpark Silvestria in Bettingen an diesem Tag zu reduzierten Eintrittspreisen seine Pforten und in Wertheim werden Stadtführungen angeboten. Interessierte Radfahrende können sich bis Mittwoch, 6. April, bei der Tourismus Region Wertheim, Telefon 09342/93509-0, anmelden.

© Peter Frischmuth/ argus

Nähere Informationen sowie Radkarten sind erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ unter Telefon 09341/82-5806 oder per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de. tlt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2