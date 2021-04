Main-Tauber-Kreis. Beim ersten digitalen Fachnachmittag Berufsorientierung am 14. April werden Themen der Berufsorientierung im Hauptvortrag und in Workshops diskutiert. Diese Gemeinschaftsveranstaltung wird vom Netzwerke Schule-Wirtschaft Heilbronn-Franken organisiert. Kooperationspartner ist das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). Zielgruppe sind Lehr- sowie Fach- und Führungskräfte aus Ausbildung, Personalentwicklung und Weiterbildung. Als Gastredner aus Berlin wird Pascal Morgan Hauptvortrag und Workshop gestalten. In seinem Vortrag „Zukunft 2045“ wird er aufzeigen, wie sich Technologie und Gesellschaft verändern werden. Im Workshop diskutiert er über Generation Z und ihre Welt von Morgen.

Bei Stephanie Oeynhausen aus Bonn geht es um die Frage, warum Betriebe ohne Azubis und Jugendliche ohne Stellen dastehen. Die vier Workshops werden parallel angeboten. Die drei Experten in der Personalentwicklung, Katharina Breitner und Uwe Spatscheck von der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim sowie Tamara Molitor von Würth, geben Einblicke in die Personalentwicklung in ihren Betrieben. Im Workshop von Stefanie Hagenmüller vom Kompetenzzentrum Ökonomische Bildung Baden-Württemberg der Stiftung Würth geht es um berufliche Orientierung in der digitalen Transformation.

Die Onlineveranstaltung beginnt am Mittwoch, 14. April, um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Anmeldungen sind bis 12. April möglich. Infos unter https://www.schulewirtschaftbw.de/termine/digitaler-fachnachmittag-berufsorientierung-2013 im Internet.