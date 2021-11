Rudi Sprügel über Jako-Anfänge

Hohenlohe. Gast im aktuellen Hohenlohe Plus Podcast ist Rudi Sprügel, Gründer der Jako AG. Den Schwerpunkt hat das Unternehmen im Teamsportgeschäft. Das Motto von Jako ist „We are team“. Jako hat inzwischen 280 Mitarbeiter und 2019 einen Umsatz von 112 Millionen Euro Umsatz gemacht. Im Podcast geht es darum, ob Rudi Sprügel damals belächelt wurde, als er in der Garage seines Bruders Jako gründete, was seiner Meinung dazu führen kann, dass man als junges Unternehmen auch scheitert und wie man motivierte Fachkräfte für eine ländliche Region wie Hohenlohe begeistert. Der Podcast steht auf der Webseite des Vereins (https://www.hohenlohe.plus) und auf den gängigen Podcast Kanälen zum Hören bereit.

