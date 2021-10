Weikersheim. Nach 21-jähriger „Regentschaft“ gibt die amtierende Vorsitzende, Rosemarie Spitzley bei der kommenden Jahreshauptversammlung des TSV Weikersheim ihr Amt ab und tritt nicht wieder an. Dieser Wechsel im Vorstand markiert das Ende einer Ära, die geprägt war von nachhaltigen Entwicklungen und herausragenden Ereignissen der Vereinshistorie.

Die Versammlung findet am Dienstag, 16. November, um 18.30 Uhr unter Coronabedingungen in der Großsporthalle in Weikersheim statt.