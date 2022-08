Romantische Straße an der Spitze bei Naturtourismus

Main-Tauber-Kreis. Und sie haben es wieder getan: 15 000 Besucher des Reiselandes Deutschland aus insgesamt 30 verschiedenen Ländern gaben bei der jährlichen Abstimmung der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zu den Top Sehenswürdigkeiten in Deutschland ihr Votum ab und haben dabei in mehreren Kategorien die Romantischen Straße in Spitzenplätze gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Ranking der Top 100 Sehenswürdigkeiten des Jahres 2022 belegt die Romantische Straße mit Platz 14 erneut einen der vorderen Plätze in der Beliebtheitsskala. In der Kategorie Natur-Highlights belegt die Romantische Straße sogar den ersten Platz unter allen Bewerbern.

Mit dem dritten Platz für Rothenburg ob der Tauber, dem vierten für Schloss Neuschwanstein und dem achten für das Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber liegen weitere Attraktionen an der Romantischen Straße unter den Top 20 des Rankings. Und das ist noch nicht alles: Dinkelsbühl auf Platz 51, Würzburg auf Platz 57 und die zum Unesco-Welterbe zählende Wallfahrtskirche „Die Wies“ in Steingaden auf Platz 97 vervollständigen den Erfolg. Das neue Ranking 2022 ist ab sofort auf www.germany.travel/top100 einsehbar.

Jürgen Wünschenmeyer, Geschäftsführer der Romantische Straße Touristik Arbeitsgemeinschaft, freut sich sehr über diese Auszeichnungen: „Der Spitzenplatz im Bereich Natur zeigt einmal mehr, dass unsere Gäste entlang der Romantischen Straße nicht nur hochwertige Kultur- und Festival-Angebote erwarten können, sondern dass die abwechslungsreichen Landschaften und charmanten Orte auch ein umweltbewusstes, nachhaltiges Naturerlebnis ermöglichen, das internationale Anerkennung findet. Das ist für uns auch eine Bestätigung, weiterhin am Ausbau und der Pflege des beliebten Weitwander- und des Radfernwegs Romantische Straße zu arbeiten.“