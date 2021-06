Unfall am Knotenpunkt Laudenbacher Straße/Frühlingstraße in Weikersheim: Wie die Polizei auf Anfrage der FN-Redaktion mitteilte, ist es am 8. Juni, gegen 7.30 Uhr zu einem innerörtlichen Verkehrsunfall in Weikersheim gekommen. Ein Motorroller prallte dabei mit einem Auto zusammen. Die 16-jährige Fahrerin des Zweirads wurde bei dem Unfall verletzt

...