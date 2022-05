Rohbauarbeiten vergeben

Main-Tauber-Kreis. Rund 565 000 Euro Mehrkosten verzeichnet die Landkreisverwaltung für die Vergabe der Rohbauarbeiten bei der Generalsanierung von Fachraumzentrum und Kerngebäude des Beruflichen Schulzentrums Wertheim. Rund 200 000 Euro davon sind der in die Höhe kletternden Baupreisentwicklung zuzuschreiben, die übrigen 365 000 Euro werden damit begründet, dass Teilleistungen anderer Kostengruppen aufgenommen worden seien. Der Auftrag ging einstimmig an die Firma HS-Bau in Hammelburg zum Brutto-Angebotspreis in Höhe von rund 2,43 Millionen Euro. Bild: Heike von Brandenstein

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1