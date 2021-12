Richtige Zeit, sich für Leader-Förderung anzumelden

Odenwald-Tauber. Die Regionalentwicklung Badisch-Franken ruft erneut zur Projekteinreichung auf. In den laufenden Projektaufrufen können Vorhaben von Vereinen, Verbänden, Unternehmen, Kommunen, Kirchen und Privatpersonen gefördert werden. Voraussetzung ist, dass diese im Gebiet der „Leader“-Aktionsgruppe Badisch-Franken mit ihren 22 Mitgliedskommunen umgesetzt werden und einen Beitrag zu den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) in Badisch-Franken leisten. Die Projekte müssen startbereit sein.

Einzelheiten zu den jeweiligen Projektaufrufen mit Stichtag 20. Januar 2022 und zur Einreichung der Projektanträge beim Regionalmanagement sind bei der „Leader“-Geschäftsstelle erhältlich. Voraussichtlicher Auswahltermin der eingereichten Projekte ist Mitte Februar 2022.

Zahlreiche Projekte in verschiedenen Bereichen können von einer „Leader“-Förderung profitieren. © Leader

Vielerlei Projekte möglich

Der Region Badisch-Franken stehen für „Leader“-Projekte 210 000 Euro EU-Fördermittel plus Landesmittel im entsprechenden Verhältnis und eventueller Rückflussmittel zur Verfügung. In „Leader“ sind vielerlei Projekte bis 600 000 Euro netto möglich. Die Mindestfördersumme beträgt 5000 Euro. „Leader“ Badisch-Franken möchte Vorhaben fördern, die nachhaltig sind und sich nach der Förderung selbst tragen. Ein Beispiel eines Projekts ist der Dorfladen in Rosenberg. Projektinhalt war hier die bauliche Umgestaltung sowie die Ausstattung des Ladens unter anderem mit Theke und Regalen. Das Projekt gilt als eine der Paradebeispiele für die Sicherung der Grund- und Nahversorgung in der Region. Auch der Bikepark und der Aussichtsturm bei Külsheim sind „Leader“ gefördert. Beides waren bauliche Vorhaben, die nun zur Stärkung des Tourismus und zum Ausbau eines kostenfreien Freizeitangebots beitragen. Wirtschaftliche Existenzgründungen und -festigungen sind ebenso über „Leader“ möglich. Ein Beispiel ist dafür die Erweiterung eines Friseurladens in Schillingstadt. Ein Kostenpunkt ist hier der Umbau des bestehenden Stalles zum Friseursalon. Mit dem Projekt werden Arbeitsplätze gesichert und durch die Neunutzung eines alten Gebäudes ein sinnvoller Beitrag zur Dorfentwicklung geleistet.

Es stehen 200 000 Euro Fördermittel für Kleinprojekte bis 20 000 Euro netto bereit. Förderfähig sind kleine bauliche Vorhaben und Neuanschaffungen unter anderem im Bereich Dorfentwicklung, Tourismus und Erholung und Stärkung des Ehrenamts.

Beim Regionalbudget gilt das Jährlichkeitsprinzip. Ein Beispiel ist hier der Verkaufsautomat in Osterburken. Das Projekt unterstützt regionale Anbieter und verbessert die Versorgung mit Lebensmitteln im Dorf.

Auch hier gilt der Stichtag 20. Januar 2022 zur Einreichung eines Antrags. Für Projekte im Bereich der Landschaftspflegerichtlinie können Antragsteller Fördersätze von bis zu 95 Prozent erhalten. Hierunter fallen Vorhaben wie Biotopgestaltung oder -neuanlagen, Artenschutzmaßnahmen oder Investitionen und Dienstleistungen zum Zwecke des Naturschutzes, der Landschaftspflege und zur Erhaltung der Kulturlandschaft. In „Leader“ Badisch-Franken wurde bereits ein Schäfer aus dem Main-Tauber-Kreis gefördert, welcher dank der Investitionen in den landwirtschaftlichen Betrieb weiterhin die wichtige Pflege der Kulturlandschaft durchführen kann. Vorbehaltlich der zur Verfügung Stellung stehen hier 150 000 Euro Landesmittel bereit.

Weitere zahlreiche Fördermöglichkeiten bestehen im Bereich „Kunst & Kultur“. Einzigartige Festivals, Kulturtage, oder Theater-, Tanz- und Musicalproduktionen sowie ähnliche Veranstaltungen stehen hier im Fokus und werden mit einem Fördersatz von 50 Prozent unterstützt.

In „Leader“ Badisch-Franken wurde im Übrigen bereits ein Hip-Hop-Projekt in Buchen und die Pepperoni-Sommerbühne in Walldürn gefördert. Vorbehaltlich stehen hier 10 000 Euro Fördermittel zur Verfügung.

Zur Information und Antragseinreichung wird ein beratendes Erstgespräch mit dem Regionalmanagement empfohlen. Interessierte Projektträger sollten sich zeitnah mit der „Leader“-Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen.