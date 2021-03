Null Bock auf Schule. Eine solche Unlust kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Mit dem Thema Schulverweigerung befasste sich das Netzwerk „Frühe Hilfen“ bei seiner Digital-Sitzung.

Main-Tauber-Kreis. Welches Thema auf die Tagesordnung des nächsten Treffens kommt, beschließen die Mitglieder des Netzwerks „Frühe Hilfen - Kinderschutz“ in demokratischer Abstimmung. „Schulverweigerung“ sollte es beim achten Netzwerktreffen sein, das eigentlich bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollte. Länger warten wollten die Organisatoren um Jutta Melzer aber auch nicht mehr, und so wurde die digitale Lösung gewählt.

Sozialdezernentin Elisabeth Krug zeigte sich froh über die Vielzahl der ausdifferenzierten frühen Hilfen, die auch in der Corona-Zeit gut angenommen würden. Das zeige sich am Beispiel der Familienhebammen, die im vergangenen Jahr 102 Familien betreut hätten. 2019 waren das 86 Familien. Beim diesjährigen Netzwerktreffen habe man sich für das Thema Schulverweigerung entschieden, was gerade im Zuge von wochenlangen Schulschließungen und digitalem Unterricht aktueller denn je sei. Krug: „Ich fürchte, dass es in der Corona-Phase zu weiteren Schulverweigerungen kommt.“

Als Referenten hatte Jutta Melzer Dr. Harald Ebert, Leiter der Don Bosco Berufsschule, und Chris Frank, Leiter des Teams „Roven“ bei der Koordinierungsstelle Schulverweigerung, die an die Don Bosco Schule angegliedert ist, gewonnen. Die fünf Buchstaben stehen für rekonstruieren, organisieren, vernetzen, ermutigen und neu starten.

Aktive und passive Verweigerung

Dr. Harald Ebert erläuterte, dass zwischen aktiver und passiver Schulverweigerung unterschieden werde. Bei der aktiven Form verweigern Kinder und Jugendliche den Schulbesuch oder sie verhalten sich dermaßen störend, dass vom Unterricht ausgeschlossen werden.

Bei der passiven Variante werde weiter zur Schule gegangen, dieser tägliche Besuch jedoch lediglich als Ritual wahrgenommen. Am Unterricht selbst werde sich nicht beteiligt. Häufig würden diese Kinder bei Fehlzeiten von den Eltern entschuldigt. „Schulverweigerung ist ein Prozess, der nie auf nur eine Ursache zurückzuführen ist“, so Ebert. Eine Rolle spielten die Familie, die Schule, der Schüler selbst und die Gruppe der Gleichaltrigen.

Er nannte geringe soziale Kontakte, den geringen Wert, der Schule im Elternhaus einnehme oder eine schwere Erkrankung von Vater oder Mutter, der Kinder vom Schulbesuch abhalten könne. Corona-bedingt käme die Angst vor Ansteckung hinzu. In Bayern sowie im nördlichen Main-Tauber-Kreis käme das Universelle Leben mit eigenen Schulangeboten hinzu, weil den Inhalten des staatlichen Angebots nicht vertraut werde.

Psychische Belastungen steigen

Bei den Kindern und Jugendlichen selbst sprach er von steigenden Zahlen bei psychischen Belastungen. Chris Frank berichtete aus der Praxis von Schulkarrieren, bei denen Schüler durch das Schulsystem gereicht würden und einen Weg des stetigen Scheiterns erlebten. Auch die schlechte Beziehung zu einem Lehrer könne ein ausschlaggebender Grund für die Schulverweigerung sein. Das Klima an der Schule, fehlende oder nicht genutzte Unterstützungsangebote sowie die Nichtverfolgung bei Fehlzeiten würden das Risiko eines Schulabbruchs zudem erhöhen. Manch ein Lehrer wäre gar froh, wenn ein Dauerstörer fehle, so Ebert.

Dass nicht jeder Schüler scheitere, der vom Gymnasium auf die Realschule wechsele, betonte Ebert aber auch. Hier sei die psychische Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, der entscheidende Faktor. Wichtige Faktoren seien hier eine vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung, gute Freunde, ein funktionierendes Abwesenheits-Management, psychische Stabilität und letztlich schulischer Erfolg. Chris Frank zeigte die im Projekt „Roven“ entwickelten Lösungsansätze auf. Beim Rekonstruieren werde nach Ursachen und nutzbaren Ressourcen im Umfeld des Kindes oder Jugendlichen geschaut. Zudem werde das schulische durch ein freiwilliges Angebot ergänzt und wöchentlich ein individuell ausgerichteter Stundenplan erstellt. Äußerst positiv wirke sich die Einbindung Ehrenamtlicher aus. Lehramtsstudenten oder Studierende der Sozialpädagogik oder Sozialen Arbeit kümmerten sich bei schulischen Defiziten oder böten kreative Projekte an. „Die Lebensfarbe ist anders“, beschreibt Ebert die enge Verzahnung zwischen Schülern und Studenten aufgrund der geringen Altersdistanz. Menschen im Alter von typischen Lehrern, würden eher mit Skepsis beäugt.

Erfolgsquote bei 65 Prozent

Letztlich sind es der individuelle Ansatz, das Achten auf gute Beziehungen, der Vertrauensaufbau und die regelmäßige Netzwerkarbeit aller Beteiligten, die den Erfolg des Projekts ausmachen. 65 Prozent der bei „Roven“ betreuten Schüler gehen zurück zur Schule. Das hängt auch mit der Zeit zusammen, die ihnen bei dieser langfristig angelegten Wiedereingliederung gegeben wird und daran, dass sie als Teilnehmer am Projekt ihre Schulpflicht erfüllen.

„Wir kommen mit diesen Jugendlichen nur weiter, wenn Schule und Jugendhilfe zusammenarbeiten“, ist sich Dr. Harald Ebert sicher. Das Team von „Roven“ habe die Frage der Zuständigkeit komplett ad acta gelegt. Wenn das geschehe, könne ein solches Projekt überall auf die Beine gestellt werden.

Angebote vor Ort

Abschließend wurden Angebote im Main-Tauber-Kreis vorgestellt: Die Übergangsgruppe Wertheim, die Lerngruppe auf Zeit in Bad Mergentheim und die Schule an der Kitzbergklinik in der Kurstadt. Katharina Gartner von der Schulpsychologischen Beratungsstelle im Main-Tauber-Kreis präsentierte den Arbeitskreis zum Thema Schulabsentismus beim Staatlichen Schulamt Künzelsaus.