Reportage auf Sat 1/Bayern

Main-Tauber-Kreis. Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ wird mit einem Beitrag in der Serie „Mein Bayern erleben“ berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht eine Reportage über das „Liebliche Taubertal“ mit seinem Mitgliedsort Lauda-Königshofen. Der Sendetermin ist Mittwoch, 15. September, 17.30 Uhr, in SAT 1/Bayern Regional.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns sehr, dass wir aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken in diese Fernsehserie mit dem ,Lieblichen Taubertal’ aufgenommen wurden“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

Die Sendung „Liebliches Taubertal“ in der erwähnten Serie „Mein Bayern erleben“ ist ein Teilbeitrag der Restart-Kampagne zwischen dem Tourismusverband Franken mit Sitz in Nürnberg und dem Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ in Tauberbischofsheim. tlt