Reparaturbetrieb des Staats

Odenwald-Tauber. „Eigentlich dürfte es in so einem reichen Land gar keine Tafeln geben. Wir sind eine Reparaturmaßnahme des Staats“, sagt Wolfgang Pempe, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Main-Tauber-Kreis. Dem stimmen seine Mitstreiter vom Caritasverband im Tauberkreis und vom Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis einmütig zu. Alle wünschen sich, dass der vom Staat gezahlte Regelsatz an sozialer Unterstützung für ein würdiges Leben reichen würde. Doch da rund 1,5 Millionen bedürftige Menschen in Deutschland, davon ein Drittel Kinder, von Tafeln oder anderen sozial organisierten Lebensmittel-Läden unterstützt werden, scheint das nicht zuzutreffen. Oft fehlt es bei steigenden Miet- und Energiekosten an allen Ecken und Enden.

Diakonie und Caritas im Main-Tauber-Kreis haben deshalb ein Papier an alle Bürgermeister, den Kreis und die Kreisräte gesandt, in dem sie ihre Fakten zur Tafelarbeit und das permanente Defizit darlegen und um eine langfristige Unterstützung an den laufenden Kosten für Miete und Nebenkosten werben. Bei sinkenden Kirchensteuereinnahmen sei die Versorgung von Bedürftigen ansonsten bald nicht mehr leistbar.

Solch ein Ansinnen ist Peter Zimmermann, Bereichsleiter beim Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis, in seinem Landkreis nicht bekannt. Auch er befürwortet einen Anstieg der Regelsätze, die ein auskömmliches Leben ermöglichen. Er setzt aber allein aufs Ehrenamt und lehnt Hauptamtliche in Caritas-Läden sowie öffentliche Zuschüsse ab. Dann nämlich könne ein vergünstigter Einkauf auch als Regelleistung gelten, so seine Sicht. hvb