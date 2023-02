Rehasportgruppe mit neuen Angeboten

Assamstadt/Bad Mergentheim. Die Rehasportgruppe Bad Mergentheim veranstaltet neue Gruppenangebote in Assamstadt ab März: Rehasport Wirbelsäulengymnastik und Schnuppertraining-„Life Kinetik“ ab Donnerstag, 2. März, im „Flow Fitness & more“ in Assamstadt.

Life Kinetik – man stelle sich folgende Situation vor: Die Telefonnummern der Freunde sind im Handy gespeichert. Den Weg zum Urlaubsziel zeigt das Navigationssystem. Der Termin für den Kinobesuch ist im persönlichen digitalen Assistenten eingetragen. Nachdenken und Gedächtnisarbeit nehmen viele kleine digitale Helfer ab und sorgen damit für ein Problem: Wir werden vergesslich – der Beginn der „digitalen Demenz“. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass durch Gehirnjogging mit Bewegung eine bedeutende Leistungssteigerung im Gehirn einhergeht. Beim Bewegungsprogramm „Life Kinetik“ werden dem Körper nicht alltägliche visuelle und koordinative Aufgaben gestellt – nach dem Prinzip: Bewegungen ausführen, während zugleich das Gehirn gefordert wird.

In einem kurzweiligen 60-minütigen Schnuppertraining hört, sieht, erlebt und spürt man, wie der Körper und das Gehirn zusammenarbeitet und was Life Kinetik bedeutet. Der Verein Rehasport Bad Mergentheim veranstaltet hierzu ein kostenloses Schnuppertraining am Donnerstag, 2. März, um 19.30 Uhr mit dem Diplomsportlehrer und „Life Kinetik“- Trainer Achim Kaufmann.

Rehasport – Wirbelsäulengymnastik. Chronische Rückenbeschwerden führen oft zu deutlichen Leistungseinschränkungen und Verlust an Lebensqualität im Alltag. Durch gezielte Bewegungs- und Entspannungsübungen kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden. Mit dem ärztlich verordneten Rehabilitationssport gibt es nun auch in Assamstadt die Möglichkeit, dauerhaft und nachhaltig Rückenbeschwerden zu lindern und zu bekämpfen. Der Kurs findet ab 2. März immer donnerstags um 18.30 Uhr im Fitnesscenter in Assamstadt statt. Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Termin ist Donnerstag um 18.30 Uhr für die Wirbelsäulengymnastik und 19.30 Uhr für den „Life Kinetik“- Kurs im Flow Fitness & more in Assamstadt, Am Gamberg 8. Anmeldung: Telefon 01523 / 3900751 oder info@rehasport-mgh.de.

Weitere Informationen findet man unter www.rehasport-mgh.de oder www.lifekinetik.com. Anmeldungen sind auch direkt im „Flow Fitness & more“ unter Telefon 06294 / 4276006 möglich. pm