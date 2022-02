Regionale Betriebe beklagen fehlende und teure Vorprodukte

Heilbronn-Franken. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen vor der Region Heilbronn-Franken nicht halt: Gestörte Lieferketten, hohe Preise sowie Materialengpässe belasten die heimischen Unternehmen. Das zeigt eine Sonderauswertung der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Heilbronn-Franken auf Basis der 294 Antworten der Betriebe aus den Branchen Industrie, Bau und Handel.

Von der Rohstoffgewinnung über Vorleistungsgüter bis hin zum fertigen Produkt bauen die einzelnen Wertschöpfungsstufen aufeinander auf. Wenn ein Baustein fehlt, zieht sich das oftmals durch die gesamte Angebotskette. „War vor einem Jahr in erster Linie die Industrie betroffen, haben durch die engen Verflechtungen mit nachgelagerten Branchen mittlerweile auch andere Wirtschaftszweige die Auswirkungen zu spüren bekommen“, erklärt Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken. In der neuesten IHK-Konjunkturumfrage zeigen sich Unternehmen aus Industrie, Bau und Handel von Lieferschwierigkeiten stark betroffen.

Preise explodieren

„In erster Linie berichten die Unternehmen von höheren Einkaufsprei-sen und längeren Wartezeiten. Bei einzelnen Gütern sind die Preise förmlich explodiert“, sagt Elke Döring. Doch nicht nur die Preise ma-chen den Betrieben zu schaffen, sondern auch die tatsächliche Verfügbarkeit der Materialien. In einigen Fällen können die erforderlichen Mengen nicht mehr beschafft werden. Mit der Folge, dass 13 Prozent der regionalen Unternehmen ihre bestehenden Aufträge in erheblichem Umfang nicht abarbeiten können. Beinahe ein Fünftel (17 Prozent) der Industriebetriebe musste seine Produktion stoppen oder stark verringern. In Industrie, Baugewerbe und Einzelhandel sehen sich einige Betriebe gezwungen, Neuaufträge beziehungsweise Kundenanfragen in erheblichem Umfang abzulehnen. In der Region Heilbronn-Franken berichtet darüber hinaus mehr als jedes dritte Unternehmen von einem höheren Planungsaufwand. Längere Lieferzeiten, höhere Preise sowie die Suche nach alternativen Materialien oder Zulieferern stellen insbesondere den Einkauf vor erhebliche Herausforderungen und erschweren die Kalkulation.

Mit einer Besserung der Lieferengpässe ist aus Sicht der regionalen Wirtschaft erst ab der Jahresmitte zu rechnen. ihk