Region mit wenigsten Verlusten

Main-Tauber-Kreis. Knapp 765 000 Mitglieder in 2425 Sportvereinen – das sagt die Mitgliederstatistik des Badischen Sportbundes Nord zum 1. Januar aus. Dies bedeutet aber auch einen Rückgang um etwa 25 000 Mitgliedern, der vor allem auf die Corona Problematik zurückzuführen ist. Prozentual betrachtet sind dies knapp über drei Prozent.

Ganz signifikant ist der Mitgliederrückgang bei den Null- bis Sechsjährigen. Hier beträgt der Prozentsatz sogar über 15 Prozent. Dabei fehlt es vor allem an Neueintritten in die Vereine. Von diesem Rückgang sind vor allem die Turnvereine, Schwimmvereine (aufgrund der Schließungen der Schwimmeinrichtungen) und die Großvereine betroffen. Es gibt sogar Vereine, die mehr als 1000 Mitglieder verloren haben. Dies ist unweigerlich mit hohen finanziellen Einbußen verbunden.

Aber es gab auch Gewinner während der Corona-Problematik. Vor allem Sportarten und Vereine profitierten und legten zu, die Angebote an der frischen Luft anbieten können. Dies sind Sportarten wie Klettern, Bergsport, Tennis, Radsport, Segeln, Kanu, Kajak oder Boule.

Hierbei sind aber große Unterschiede in den neun Sportkreisen des Badischen Sportbundes Nord zu beobachten.

Tendenziell sind die Mitgliederrückgänge in den großstädtischen Sportkreisen höher. Besonders ist zu erwähnen, dass der Sportkreis Tauberbischofsheim den geringsten Rückgang an Mitgliedern prozentual verzeichnet, nämlich nur 1,55 Prozent. Dies könnte vor allem an den gewachsenen Vereinsstrukturen liegen sowie an der hervorragenden Arbeit der Funktionäre im Sportkreis Tauberbischofsheim. Aber vor allem spiegelt es die außergewöhnliche, ehrenamtliche Arbeit von allen Verantwortlichen, Vorsitzenden, Jugendtrainern und allen Helfern in den Vereinen des Sportkreises Tauberbischofsheim wider.