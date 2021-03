Leser Manfred Silberzahn schrieb sich am Dienstag in Rage. Er ließ die Öffentlichkeit wissen, dass der Landtagsabgeordnete Prof. Wolfgang Reinhart (CDU) zwar „allseits geschätzt“ sei. Unterm Strich blieb jedoch, dass Herr Silberzahn kein Fan von Herrn Reinhart ist. Und da muss man sagen, dass dies auch in Ordnung ist. Denn: Würde man ernsthaft erwarten können, dass SPD-Ortsvereinsvorsitzender Silberzahn eine Woche vor der Wahl positiv über einen Mann der Union schreibt? Wahrscheinlich: Nein.

Der Brief war leider nicht nur durchschaubar von der ersten bis zur letzten Zeile, sondern offenbarte auch starke argumentative Schwächen. Zum einen zählte Herr Silberzahn die vielen Erfolge von Prof. Reinhart auf, die „unser Mann in Stuttgart“ für unsere Region erringen konnte – und das sind tatsächlich einige: Zielgerichtete Investitionen in die örtliche Infrastruktur zum Wohlstand aller. Dank Landesmitteln einer dreistellige Millionen Summe als Investitionszuschuss in die Krankenhäuser gibt es auch in Zukunft eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Durch ein neues Landärzteprogramm wird diese weiter gestärkt. Mit der Einstellungsoffensive bei der Polizei wurde dafür gesorgt, dass sich die Menschen sicher fühlen können und eine neue Hochschule mit 300 Studienplätzen wurde bei uns eingerichtet. Auch der Zuschlag für die Landesgartenschau oder die Biomusterregion, sowie die Fördergelder für unsere eigenständige Wasserversorgung gehören dazu.

Die Kritik an Prof. Reinhart zielte nun hauptsächlich darauf ab, dass es ja nur Steuermittel seien, die dort zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden. Diese Argumentation lässt einen einigermaßen kopfschüttelnd zurück: Erstens wäre mir neu, dass Politiker Multimillionen-Projekte aus eigener Tasche zahlen müssten. Und zweitens verkennt der Leserbriefschreiber scheinbar Realitäten. Das liebliche Main-Tauber-Tal ist nach Auffassung der Einheimischen vielleicht die schönste Region im Land – sie ist aber bei Weitem nicht die Einzige. Alle Regionen bemühen sich um Landesgelder, bekommen sie aber nicht automatisch. Es bedarf schon einer starken politischen Kompetenz und Autorität, damit diese Beträge auch wirklich unserer Heimat-Region zugutekommen. Und unsere Heimat hat sich gerade in den vergangenen Jahren erfreulich dynamisch und positiv entwickelt.

Bedauernswerterweise gibt es in unserem Kreis nicht mehr genug Anmeldungen für eine Fleischerklasse. Deshalb hat das Regierungspräsidium beschlossen, diese nicht mehr anzubieten. Diese Angelegenheit liegt, wie von Herrn Silberzahn erwähnt, aktuell dem Petitionsausschuss vor, der über die Aufrechterhaltung der Klasse, trotz geringer Schülerzahlen, entscheidet. Kein Wort von Herr Silberzahn dazu, dass unsere Berufsschulzentren in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim für fast 50 Millionen Euro mit Hilfe von Landesmitteln ausgebaut werden.

Auch beim Verkehr fehlt der Hinweis, dass Wolfgang Reinhart bei der Kundgebung in Lauda für die Strecke Osterburken-Lauda zusammen mit den Landräten Dr. Brötel und Reinhard Frank öffentlich und unter großem Applaus vieler Demonstranten geworben hat.

Wolfgang Reinhart zeigt nachweislich als unser Abgeordneter einen sehr hohen Einsatz für uns und unsere heimischen Interessen.