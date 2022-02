Regierungspräsidentin Susanne Bay offiziell im Amt

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. „Ihre große Kenntnis als Verwaltungsfachfrau sowie ihre Kompetenz als Kommunalpolitikerin zeichnen Susanne Bay aus“, so Ministerpräsident Kretschmann am Dienstag in Stuttgart anlässlich der Urkundenübergabe an die neue Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Stuttgart, Susanne Bay.

„Die Regierungspräsidien in Baden-Württemberg sind als nachgeordnete Behörden des Innenministeriums von großer Bedeutung für das Land – sie koordinieren die Arbeit der verschiedenen Behörden und bündeln die unterschiedlichsten Aufgaben unter einem Dach“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl.

Der Stuttgarter Regierungsbezirk zähle zu den wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands und Europas. Er sei Heimat für über vier Millionen Menschen, die in ihrer Vielfalt das Zusammenleben in einem wunderbaren Teil des Landes gestalten, stellte die neue Regierungspräsidentin fest.

Zukunftsaufgaben

„Ich freue mich, gemeinsam mit über 2300 Mitarbeitern wichtige Zukunftsaufgaben voranzubringen und zu fördern. Dazu gehören nachhaltige Mobilität, Ausbau erneuerbarer Energien, Schutz von Natur und Umwelt, gerechte Bildungschancen, zukunftsorientierte Städtebauförderung und Entwicklung des ländlichen Raums, Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe sowie Digitalisierungsprozesse“, betonte die Präsidentin bei der Urkundenübergabe.

Susanne Bay wurde am 5. Januar 1965 in Crailsheim geboren. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern.

Diplom-Fachwirtin

Die studierte Diplom-Fachwirtin lebt mit ihrer Familie in Heilbronn. Sie war seit 2009 Gemeinderätin in Heilbronn und seit 2011 Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Bei den Landtagswahlen 2011 und 2016 zog Bay als direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Heilbronn in den Landtag ein, dem sie bis 31. Januar angehörte.

Susanne Bay tritt die Nachfolge von Regierungspräsident Wolfgang Reimer an. Der gebürtige Archshofener war Ende vergangenen Jahres in den gesetzlichen Altersruhestand getreten. Reimer hatte das Amt am 1. Juni 2016 übernommen. rps