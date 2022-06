Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz kann im Main-Tauber-Kreis überall erfüllt werden

Main-Tauber-Kreis. Der ganz große Anstieg der Kinderzahlen ist wohl gebremst. Sabine Sandmaier, zuständig für die Analyse der Kindertagesbetreuung im Landkreis, spricht , wenn überhaupt, nur noch von einer leichten Steigerung oder einer Stagnation. Immerhin gab es – entgegen der Prognosen des Statistischen Landesamts – 2021 immer noch eine Steigerung von 31 Kindern gegenüber dem Vorjahr.

Sandmaiers grafische Darstellung zeigt, dass landkreisweit seit 2011 die Kurve nach oben geht, obgleich die Zahl der unter Dreijährigen in sechs Kommunen seit dem vergangenen Jahr sinkt. Allein in Wertheim gebe es in dieser Altersgruppe ein Minus von 45 Kindern.

Weil der Bedarf an Krippenplätzen hoch sei, hätten viele Kindergärten Gruppen für Kinder ab drei Jahren in Krippen umgewandelt. Doch man dürfe hier nicht pauschal unterwegs sein, sondern müsse sich jede Kommune und die ermittelten Betreuungswünsche der Eltern genau anschauen.

Die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren lag zum Jahresende bei 39,23 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr wiederum gestiegen. Dass sich hier eine ganze Menge im Main-Tauber-Kreis getan hat, zeigen die Zahlen aus den Vorjahren: 2005 lag die Quote bei 5,2 Prozent, 2010 dann bereits bei 27,5 Prozent und 2012 – also vor zehn Jahren – wurde erstmals die 30-er Quote geknackt. Das Angebot reicht von der Halbtagskrippe über Krippen mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagskrippen bis zu altersgemischten Gruppen in Kindergärten. Insgesamt stehen im Main-Tauber-Kreis 1185 Plätze für die ganz Kleinen zur Verfügung. Nimmt man die Tageseinrichtungen und die Tagespflege zusammen existieren für diese Altersgruppe 1450 Plätze, was einer Betreuungsquote von 39,23 Prozent entspricht. 2020 lag diese noch bei 38,04.

Für die Drei- bis Sechsjährigen ebenso wie im Vorjahr 111 Kindergärten im Landkreis. Der Gruppenausbau sei leicht zurückgegangen, im Ganztagsbereich seien allerdings neun neue Gruppen entstanden. „Eine längere zusammenhängende Betreuungszeit setzt sich durch“, so Sabine Sandmaier. Bei den Kindergartenkindern verzeichnet sie mit 5083 Plätzen einen Anstieg von acht Prozent. Positiv sei, dass das Recht auf einen Kindergartenplatz überall erfüllt werden könne.

Weil es ab 2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler und in den nachfolgenden Jahren stufenweise für die Klassen zwei bis vier geben wird, rechnet Sandmaier mit einem deutlichen Mehrbedarf an Betreuungsplätzen. Schließlich würde das Ganztagsförderungsgesetz pädagogische Fachkräfte für die Betreuung verlangen.

Während Ute Schindler-Neidlein (SPD) den mangelnden Ausbau der Ganztagsbetreuung in Baden-Württemberg als politische Entscheidung wertete, die nun bei bundesweiten Vorgaben Probleme machte, sprach sich Andreas Lehr (CDU) dafür aus, die Zahl von 65 Prozent, die ihre Kinder ganztags betreuen lassen wollen, nicht für bare Münze zu nehmen. Man solle sich für offene Systeme entscheiden und sich am Bedarf orientieren, so Lehr.

Werner Fritz (Jugendhilfe Creglingen) mahnte, sich nie darauf zu verlassen, dass der Bedarf ausbleibt. Er regte an, die Ausbildung im Main-Tauber-Kreis zu erweitern. Alfred Bauch (SPD) schlug vor, diejenigen, die jetzt in den Schulen betreuen, weiterzubilden.

Dass es auch im pädagogischen Bereich an Fachkräften mangelt, war Konsens im Gremium. Ute Schindler-Neidlein plädierte dennoch nicht für Hilfslösungen, weil die Qualität der Betreuung im Vordergrund stehen sollte. Heike Naber stellte fest, dass mit Blick auf fehlenden Nachwuchs Quereinsteiger nicht gern gesehen würden. „Die Akzeptanz lässt zu wünschen übrig“, wenn ein Gymnasiallehrer an einer Grundschule unterrichte.