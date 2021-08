Radtour mit SPD-Kandidatin Lotz

Main-Tauber-Kreis. Die SPD Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Samstag, 14. August, eine Radtour gemeinsam mit der Bundestagskandidatin Anja Lotz. Es geht von Weikersheim bis Tauberbischofsheim. Damit soll das 70-jährige Bestehen des „Klassiker“-Radwegs gewürdigt werden. Start ist um 9 Uhr in Weikersheim auf dem Marktplatz. Von 10 bis 10.30 Uhr wird Station in Bad Mergentheim auf dem Marktplatz gemacht.

Dort organisiert der Ortsverein einen Stand mit Catering. Dann geht es weiter nach Lauda. Von 11.30 bis 12 Uhr wird am Taubercenter in der Tauberstraße der dortige SPD-Ortsverein einen Stand organisieren. Um 12.45 Uhr soll der abschließende Empfang durch den Ortsverein Tauberbischofsheim in der Vitryallee am Schwimmbad sein.

Alle Interessierten können – auch nur für eine Teilstrecke – teilnehmen. Die Rückfahrt kann ab Tauberbischofsheim um 14 Uhr per Zug mit Halt in Lauda, Bad Mergentheim und Weikersheim erfolgen. Auch Richtung Wertheim gibt es eine Verbindung. Fahrräder können mitgenommen werden.