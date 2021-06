Weikersheim. Unfall am Knotenpunkt Laudenbacher Straße/ Frühlingstraße in Weikersheim: Wie die Polizei auf Anfrage der FN-Redaktion mitteilte, ist es am 8. Juni, gegen 7.30 Uhr zu einem innerörtlichen Verkehrsunfall in Weikersheim gekommen. Ein Auto prallte dabei mit einem Fahrrad zusammen. Die Radlerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in der Klinik weiterbehandelt werden. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

