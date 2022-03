Die Radelzügen fahren bis 18. Oktober tagsüber im Stundentakt auf der Tauberbahn.

Main-Tauber-Kreis. Radfahrer und Wanderer in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ können Zug und Bus benutzen, um nach einer Tour zurück an den Ausgangsort zu kommen oder ein Stück des Weges zu überbrücken. Hierzu steht beispielsweise die Tauberbahn zur Verfügung. Das Angebot wurde jetzt an den

...