Radeln für das Klima

Main-Tauber-Kreis. In knapp drei Wochen geht es los: Der Main-Tauber-Kreis nimmt von Donnerstag, 9., bis Mittwoch, 29. September, an der Stadtradeln-Aktion teil. Im Main-Tauber-Kreis haben sich zusätzlich zum Landkreis auch vier Kommunen zum Stadtradeln angemeldet. Neben Igersheim und Niederstetten sind in diesem Jahr erstmalig auch die Städte Weikersheim und Wertheim dabei.

Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Alltagskilometer mit dem Rad zurückzulegen und das Auto soweit möglich stehen zu lassen. „Umso mehr Menschen mitradeln, desto mehr Kilometer werden für den Landkreis gesammelt und umso mehr CO2 wird eingespart“, sagt Landrat Christoph Schauder.

Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein, Familie oder Freundeskreis – die Aktion richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger. Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams für Abteilungen oder Schulklassen gründen und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Auch Familienurlaube oder Kurzausflüge können genutzt werden, um Kilometer zurückzulegen und positiv zur Stadtradeln-Aktion beitragen.

Wer mitfahren möchte, kann sich unter https://www.stadtradeln.de/ entweder für seine Kommune oder den Landkreis registrieren. Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten (Mindestanzahl zwei Personen). Über die Stadtradeln-Homepage oder die App können die Kilometer eingetragen werden. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich bei den Koordinatoren der jeweiligen Kommune melden. Für den Landkreis ist Nadine Hofmann von der Energieagentur Main-Tauber-Kreis Ansprechpartnerin und unter Telefon 09341/82-5827 oder per E-Mail nadine.hofmann@main-tauber-kreis.de zu erreichen. lra

