Liebliches Taubertal - Mitnahme von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen kostenlos möglich Radbus startet am 1. April in die Saison

Linienbus und Fahrradanhänger mit Platz für 14 Fahrräder: Der Radbus startet am Freitag, 1. April, in die Saison. © VGMT, Thorsten Haas