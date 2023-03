Radbus startet am 1. April in die Saison 2023

Main-Tauber-Kreis. Der Radbus zwischen Weikersheim, Röttingen, Creglingen und Rothenburg ob der Tauber startet am Samstag, 1. April, in die neue Saison. Der Linienbus mit Fahrradanhänger verkehrt bereits seit dem Jahr 2018 jeweils zwischen April und Oktober entlang des Fünf-Sterne-Radwegs „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“.

Für Fahrten innerhalb des Main-Tauber-Kreises sowie für landkreisüberschreitende Fahrten bis nach Rothenburg ob der Tauber und umgekehrt gilt der VRN-Tarif. Für Fahrten innerhalb des Landkreises Ansbach wird der VGN-Tarif angewandt. „Auch das zum 1. März eingeführte VRN JugendticketBW oder auch das Deutschlandticket werden im Radbus anerkannt“, teilt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas mit.

Die Fahrradmitnahme im Radbus ist kostenfrei. E-Bikes und Fahrräder mit sogenannten Ballon-Reifen können unter Umständen nicht transportiert werden, da die Reifen oftmals zu breit für die zur Verfügung stehenden Halterungen sind.

Der Radbus verkehrt donnerstags bis sonntags und an Feiertagen um 11.40 Uhr von Creglingen über Röttingen nach Weikersheim.

Um 13.11 Uhr fährt der Radbus die Strecke Rothenburg ob der Tauber, Creglingen, Röttingen bis Weikersheim. Samstags, sonntags und an Feiertagen fährt der Bus zusätzlich um 16.15 Uhr von Rothenburg ob der Taubernach Weikersheim.

Die Strecke von Weikersheim über Röttingen und Creglingen nach Rothenburg ob der Tauber wird donnerstags bis sonntags und an Feiertagen um 12.05 Uhr bedient.

An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen fährt der Radbus diese Strecke nochmals um 14.10 Uhr.

Donnerstags und freitags fährt der Radbus um 14.40 Uhr die Strecke von Weikersheim über Röttingen bis nach Creglingen. Zudem wird diese Route an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen um 17.10 Uhr bedient. An Donnerstagen und Freitagen verkehrt ein Kleinbus, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen fährt ein regulärer Linienbus.

Informationen zu den Anschlussverbindungen gibt es unter www.vrn.de/fahrplanauskunft und unter www.radbus.de.