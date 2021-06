Rad dreht sich weiter

Main-Tauber-Kreis. Die Temperaturen steigen, die Inzidenzen sinken. So kann nun manche Veranstaltung unter Beachtung sämtlicher Hygieneregelungen wieder stattfinden. Beim Inner-Wheel-Club Tauberfranken erfolgte so satzungsgemäß die Ämterübergabe des alten an den neuen Vorstand. Der Edelfinger Hof in Edelfingen bildete den stimmungsvollen Rahmen für die Übergabe.

Die „Inner-Wheelerinnen, 43 Damen aus dem Landkreis, sind Teil einer großen, weltweiten Organisation, die sich vor allem zur Aufgabe gemacht hat, neben der Freundschaft untereinander soziale Projekte und Hilfsbedürftige zu unterstützen. Trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Aufgaben dank der tatkräftigen, kreativen Arbeit der Vorstandschaft gut geleistet.

Auch in diesem Jahr führt den Club eine Doppelspitze. Als Präsidentinnen fungieren für die kommende Zeit Gertrud Steuer (Freudenberg) und Anne Müller (Wertheim). iwc