Quad-Team sorgte für einen tollen Tag

Main-Tauber-Kreis. Die strahlenden Gesichter der Teilnehmer vom Samstagstreff der Lebenshilfe Main-Tauber sagten mehr aus als tausend Worte.

Einmal im Monat trifft sich die Gruppe, und jedes Mal haben sich die Betreuerinnen Sabrina Petzelt und Victoria Geier etwas Besonderes einfallen lassen.

Nun stand ein Ausflug nach Ilmspan auf dem Programm, und alle Treff-Mitglieder, die bereits schon einmal dabei waren, freuten sich schon wochenlang auf diesen Ausflug zum „Quad Action Team“.

Franz-Josef Stang hatte mit seinem „Quad Action Team“ zum dritten Mal für einen Tag zum Vereinsgelände eingeladen.

Insgesamt zehn Mitglieder des Teams hatten sich engagiert und dafür gesorgt, dass der Tag zu einem tollen Erlebnis wurde. Neben dem Höhepunkt, dem Quad-Fahren auf dem Vereinsgelände, gab es viele andere kleine Highlights wie etwa das Eiswaffelnbacken und Eisessen. Schöne Gespräche und die gelebte Inklusion machten den Tag unvergesslich.

Die Treff-Mitglieder fühlten sich sehr wohl.

Vom ersten Moment an wurden sie besonders liebevoll aufgenommen. Das Quad-Team unterstützte die Betreuer, und so wurde der Ausflug zum Höhepunkt in diesem Jahr. Pandemiebedingt waren viele Ausflugsmöglichkeiten beim Treff weggefallen, umso mehr freute man sich nun, dass das „Quad Action Team“ diese Open-Air- Veranstaltung wieder ermöglichte.

Über einen Sponsor konnte das Team den Tag für die Lebenshilfe auch kostenlos ausrichten.

Deutsche Meisterschaft

Die nächste Veranstaltung des Teams findet am 13. und 14. August statt.

Der fünfte Lauf der Deutschen Meisterschaft wird bei freiem Eintritt in diesem Jahr wieder in Ilmspan am Vereinsgelände stattfinden. An beiden Tagen ist das Vereinsgelände jeweils ab 10 Uhr geöffnet.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und die Zufahrt zum Gelände wird ab Ilmspan ausgeschildert.

Neben der Deutschen Meisterschaft findet an diesen Tagen auch ein Ferienprogramm statt, bei dem Aktionen rund ums Quad und ein Jugendlauf geboten sind. rege