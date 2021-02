Main-Tauber-Kreis. Seit Einführung der Spendenplattform „Wir-für-hier“ wurden nach Angaben der Bank über 1200 regionale Projekte mit insgesamt über 650 000 Euro unterstützt. Mit der erfolgten Fusion wird dieses Konzept auch im Geschäftsgebiet der ehemaligen Volksbank Vorbach-Tauber eingeführt und steht Vereinen und Organisationen ab dem 1. März offen.

Man habe sich zum Ziel gesetzt, das genossenschaftliche Prinzip der Selbstverwaltung, Mitbestimmung und sozialer Verantwortung in ein Konzept zu übertragen, das den Mitgliedern und Kunden der Bank größtmöglichen Einfluss und den Vereinen und Institutionen höchstmögliche Chancengleichheit ermöglicht. Das Ergebnis sei ein internetbasiertes Spendenkonzept. Basis ist die Spendenplattform unter www.wir-für-hier.net. Hier können sich Vereine und Institutionen registrieren und ihr Projekt in Wort und Bild präsentieren. Das Projekt erscheint dann auf der Plattform. Dort haben die Antragsteller die Möglichkeit, pro Jahr bis zu 1000 Euro an Spendengeldern für ihr Anliegen zu generieren.

Mitglieder und Kunden der Volksbank Main-Tauber können aktiv darüber bestimmen, welches Projekt in welcher Höhe gefördert wird. Für jedes Gespräch mit einem Mitarbeiter der Bank erhalten die Kunden in den Filialen so genannte „VR-Punkte“ in Form eines Codes, der auf einer Visitenkarte abgedruckt ist. Nach Eingabe auf www.wir-für-hier.net erscheint eine Aufstellung der Projekte für die Region des Kunden. Jetzt kann man Punkte an das Projekt der Wahl vergeben.

„Wir hoffen natürlich darauf, dass sich unser Spendenportal auch hier schnell etabliert und die Vereine kräftig die Werbetrommel für ihre Projekte rühren“, so Vorstandsmitglied Jürgen Fricke (Weikersheim).