Problemabfälle werden gesammelt

Main-Tauber-Kreis. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) sammelt schadstoffhaltige Problemabfälle aus privaten Haushalten im Rahmen einer Sonderaktion ein. Hierfür kommt das Umweltmobil in alle Städte und Gemeinden des Landkreises.

AdUnit urban-intext1

Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 9. Juni, von 8 bis 9 Uhr in Wittighausen am Raiffeisen Lagerhaus und von 9.45 bis 11.45 Uhr in Grünsfeld auf dem Parkplatz am Sportplatz, sowie am Samstag, 19. Juni, von 8 bis 10 Uhr in Weikersheim auf dem Parkplatz der Tauberwiesen, von 11 bis 13 Uhr in Bad Mergentheim auf dem Festplatz an der Schwimmbadstraße und von 14.30 bis 16.30 Uhr in Lauda auf dem Parkplatz der Stadthalle. Des Weiteren findet die Sammlung am Mittwoch, 30. Juni, von 8 bis 9 Uhr in Gamburg auf dem Dreschplatz am Sportplatz und von 9.45 bis 10.45 Uhr in Werbach auf dem Marktplatz statt. awmt