Main-Tauber-Kreis. Bezüglich der Stickstoffdüngung im Weinbau erfolgt die Probenannahme ab 7. April. Sammelstellen gibt es in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) verlangt für Weinbauflächen, die in Wasserschutzgebieten liegen und als Problem- oder Sanierungsgebiete eingestuft sind, dass im Frühjahr, vor einer Stickstoffdüngung, der Stickstoffgehalt im Boden bestimmt wird. Dieser Analysewert ist in der Düngebedarfsberechnung zu berücksichtigen.

In Problemgebieten müssen mindestens 15 Prozent der Rebschläge, die größer als fünf Ar sind, beprobt werden. Bei Junganlagen sind bis zum zweiten Standjahr 30 Prozent der Rebschläge zu beproben. Unabhängig von der SchALVO verlangt die Düngeverordnung, dass vor dem Aufbringen wesentlicher Nährstoffmengen die im Boden verfügbaren Stickstoffvorräte ermittelt werden müssen und zusätzlich der Düngebedarf berechnet werden muss.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Probenbegleitschein kann auch online in der Web-Anwendung Düngung BW unter www.duengung-bw.de erstellt werden. Mit den Proben muss auch beim Online-Verfahren immer ein Erhebungsformular abgegeben werden.

Gerätschaften für die Probennahme werden an den beiden Sammelstellen in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, und beim Technischen Kreishaus in der Wellenbergstraße 8 in Tauberbischofsheim ausgegeben. Dort werden auch die Bodenproben angenommen. In dem angegebenen Zeitraum können auch Bodenproben für die Grundbodenuntersuchung (Phosphor, Kalium) abgegeben werden, ebenso frühe Nmin-Proben für den Anbau von Mais außerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten. Die Sammelstellen sind ab 7. April bis 12. April, jeweils von 9 bis 10 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab Mitte Mai stehen noch die späte Probeannahme im Maisanbau an. Fragen beantwortet das Landwirtschaftsamt, Telefon 07931/48276332, -6328, -6316 oder -6324.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3