Proben beginnen

Weikersheim. Die Kinderkantorei des Kirchenbezirks Weikersheim beginnt mit der Probenarbeit für das Singspiel „Jona“ unter der Leitung von Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann. Das Singspiel erzählt die alttestamentliche Geschichte des Propheten Jona. Dieser führt ein ruhiges Leben – bis Gott ihm den Auftrag gibt, nach Ninive zu gehen und die Einwohner vor dem Untergang der Stadt zu warnen. Dieser Auftrag ist Jona jedoch zu heiß und er versteckt sich an Bord eines Schiffes.

Als ein Orkan aufzieht, kämpft die Mannschaft ums Überleben. Auf der Suche nach einem Schuldigen fallen die Würfel auf Jona und er wird ins Meer geworfen. Wie Jona gerettet wird und ob er seinen Auftrag noch erfüllt, wird in diesem Singspiel von Michael Heusser fetzig und rockig erzählt. All dies gibt es zu erfahren sowie viele tolle Lieder einzustudieren und gemeinsam ein Singspiel auf die Bühne zu bringen. „Vorhang auf“ heißt es dann am Freitag, 8. Juli, um 17 Uhr. Alle Kinder ab dem Vorschulalter bis zur 4. Klasse sind zu diesem Projekt willkommen. Die Proben sind immer freitags ab 29. April von 15 bis 15.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Weikersheim. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann, Telefon 0172/3112055, E-Mail: anne-maria-lehmann@gmx.de.

