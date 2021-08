Preise befinden sich auf einem unerwarteten Höhenflug

Bei der Getreideerntebilanz 2020 war man für 2021 von einer deutlich über dem Bedarf liegenden Produktion ausgegangen – doch es kam anders.

Bestenheid/Odenwald-Tauber. Hermann Frey, Bereichsleiter Vermarktung der ZG Raiffeisen zog in der Mainmühle der Genossenschaft in Bestenheid Bilanz. „Die Ernte wurde nach unten revidiert und der Verbrauch erhöhte sich, hinzu kam die scheinbar unendliche Nachfrage aus China.“ Anstatt eines Überschusses sei es zu einem Defizit von über 20 Millionen Tonnen und somit im vierten Jahr in Folge mit einer negativen Getreidebilanz gekommen.

„Wenn man bedenkt, dass schätzungsweise die Hälfte dieser Endbestände in China und somit für die weltweite Nachfrage nicht mehr verfügbar ist, kann man die Preisentwicklung seit dem vergangenen Spätjahr nachvollziehen.“ Die Börsennotierungen in Paris seien nach der Getreideernte bei Weizen in der Spitze um 35 Prozent gestiegen, bei Raps seien es sogar deutlich über 50 Prozent gewesen.

Zur Getreideernte in Baden berichtete Frey: „Die Ernte startete im Rheintal Mitte Juli zwei bis drei Wochen später als in den Vorjahren.“ Sie sei immer wieder durch Regen unterbrochen worden und zog sich über mehrere Wochen hin. Nun sei sie bis auf Felder in den Höhenlagen abgeschlossen. „Entlang den Flüssen in unserem Bereich, hier besonders am Rhein, wurden viele Flächen aufgrund von Hochwasser oder Staunässe nicht abgeerntet.“

Lange Zeit sei man auch 2021 von einer überdurchschnittlichen Ernte im Geschäftsgebiet ausgegangen. „Doch erfüllten sich unsere Erwartungen fast durchgängig nicht.“ Das kühle und feuchte Wetter zur Blüte und Kornfüllungsphase habe die Erträge offenbar negativ beeinflusst. „Wir sehen bei allen Getreidearten relativ kleine Körner und somit ein deutlich geringeres Hektolitergewicht im Vergleich zu den Vorjahren“, resümierte der Bereichsleiter.

Zusammenfassend sagte er zur Getreideernte, dass sie in Baden im Schnitt über alle Kulturen in etwa auf dem Vorjahresniveau liege und damit deutlich unter den Erwartungen bleibe. Das Getreide sei durchweg mit höherer Feuchtigkeit angekommen und habe teilweise nachgetrocknet werden müssen. Die Vermarktung sei nur kurzfristig durch Hochwasser etwas eingeschränkt gewesen. Die Lager bei den Verarbeitern seien weitestgehend geräumt, so dass die Ware schnell und flexibel aufgenommen worden sei.

„Die Preise für alle Getreidearten erreichten zur Erntezeit das höchste Niveau, früh abgeschlossene Vorverträge lagen demnach zum Teil deutlich darunter.“ Auf Nachfrage ergänzte er, die letzten sechs Jahren seien die Landwirte mit den Vorverträgen, wegen der großen Erntemengen, besser gefahren. Dass sich die Marktpreise dieses Jahr so stark nach oben entwickelten, habe keiner ahnen können. Er betonte jedoch auch, dass man den Landwirten verschiedene Vertragsmodelle anbiete, so dass sie auch von Marktentwicklung profitierten und dennoch eine gewisse Sicherheit hätten.

50 bis 60 Prozent der anliefernden Landwirte hätten Vorverträge gehabt. Allerdings seien diese nicht alle zu den anfänglichen Preis geschlossen worden, sondern zum Teil auch schon zu höheren. „Die Verträge basieren auf dem Tagespreis bei Abschluss.“ bdg

